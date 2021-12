Nové Core i3 proti Ryzenům ukazují své kvality

Intel Alder Lake-S by měly už během příštího týdne přijít na trh v dalších verzích vybavených druhým z přichystaných čipů, který disponuje šesti výkonnými jádry Golden Cove. Jde tu tak o procesory Celeron, Pentium, Core i3 a Core i5 dle toho, jak moc budou dané čipy osekány, a to na konfiguraci od 2C/2T až po 6C/12T. Nyní nám ale půjde o Core i3, čili 4C/8T, které se dnes už hodí spíše pro kancelářské počítače a pro herní PC bychom už přeci jen sáhli spíše po 6 a více jádrovém procesoru. Nicméně i 4C/8T může ve hrách stačit, zvláště když nepočítáme s výkonnější grafikou.

Především tu jde ale o to, že AMD na trhu nemá v podstatě nic, co by mohlo postavit proti novým Core i3. Ryzen 3 5350G, respektive správně Ryzen 3 PRO 5350G na volném trhu neseženeme, aktuální CPU Ryzen 3 generace 5000 ani neexistují a starší Ryzen 3 3100 či 3300X jsou dlouhodobě nedostupné. Uvidíme ale, jak to bude se slíbenými Renoir-X , nebo co vůbec AMD představí v lednu na CES 2022 v reakci na Alder Lake.

Dle okolních testů z Bilibili přitom v Cinebench R23 nemají CPU/APU od AMD proti novým Core i3 šanci, a to zvláště v hrubém výkonu jader, takže se můžeme ptát, co by na tom vůbec mohly změnit Renoir-X založené na APU generace Zen 2, když s Golden Cove mají velké problémy i Zen 3? Odpověď je jednoduchá, AMD prý totiž chce proti čtyřjádrům a šestijádrům postavit až osmijádrové modely. V takovém případě nemusí prohrát v celkovém výkonu, ale je v podstatě jisté, že v jednovláknovém bude mít tak jako tak smůlu a tahat bude za kratší konec.





Vypadá to také, že oblíbenějším modelem z nové dvojice Core i3 by mohl být slabší 12100, který totiž za 12300 až tak moc nezaostává, takže bude záležet na cenovém rozdílu. Model Core i3-12100F by se navíc mohl s cenou dostat i pod 100 USD, čili přibližně na 2500 Kč, za něž by šlo o velice zajímavý kus pro levné sestavy.

Záležet tak bude především na cenách a dostupnosti, což platí i pro nové základní desky se slabšími čipsety.

Nakonec tu máme ještě video od Gamers Nexus, kde získali pro test dva ES (inženýrské vzorky) procesoru Core i5-12400.

