Nové epické demo v UE5 zvládne i PC s RTX 2070 Super, chce to však výkonné SSD

Demo v Unreal Engine 5 nedávno ukázalo grafiku , která je na úrovni moderního CGI ve filmech a dá se už téměř označit za fotorealistickou. A i když něco takového asi nemůžeme čekat od reálných her, které budou na nové verzi enginu postaveny, přesto jde o úctyhodný pokrok, a to především v celkové detailnosti prostředí a v nasvícení scén.

Epic toto demo prezentoval na konzoli PlayStation 5, kde běželo v rozlišení 1440p při 30 FPS. A i když dobře víme, že tato nová konzole se svým hrubým výkonem nebude moci srovnávat ani s aktuálním herním PC hi-endem, natož pak s tím, který by měl ještě letos dorazit, nebylo jasné, zda by právě dnešní PC dané demo zvládly alespoň stejně dobře a zda Epic nevyužil nějaké hardwarové voodoo, které si Sony pro generaci PS5 připravilo.

Vypadá to, že vedle dostatečného grafického výkonu je tu už v podstatě jen jedna podmínka pro plynulé vykreslení tohoto dema na PC a jde o výkonné SSD. Právě PlayStation 5 se (podobně jako nové Xbox) chlubí vysoce výkonným SSD, takže to se odráží i v požadavcích na konfiguraci PC. Čili aby herní PC zvládlo toto demo ve stejném rozlišení a při 40 FPS, bude zapotřebí vedle karty úrovně GeForce RTX 2070 Super (či mobilní RTX 2080) ještě SSD na úrovni Samsung 970 EVO. Čili to chce ideálně M.2 SSD pro PCIe s propustností již v řádu tisíců MB/s.

Náhle se nám tu tak objevuje otázka, zda pro uspokojivý výkon budoucích her budeme nutně potřebovat i výkonné SSD, které bude neustále do paměti tahat nová data. Nová generace herních konzolí totiž výkon svých SSD jistě dokáže využít, přičemž ten nám doposud byl v případě her spíše jen k tomu, abychom nečekali tak dlouho při nahrávání jednotlivých úrovní. Pro zajištění celkové plynulosti ale SSD zapotřebí v drtivé většině případů nebylo.

Dá se očekávat, že s nástupem PS5 a Xbox Series X se objeví i nová generace her s celkově lepší grafikou, ale že by ta hned i v případné verzi pro PC vyžadovala výkonné SSD a nestačila jí ani SSD pro SATA, to si nelze dost dobře představit. Spíše se budeme dívat na postupný vývoj, který bude víceméně sledovat právě to, jak jsou postupně nahrazovány pevné disky stále výkonnějšími SSD.

Můžeme se ale připravit na to, že se asi začnou objevovat i tituly, které ve svých hardwarových požadavcích neponesou jen údaj o potřebné volné kapacitě na úložném zařízení, ale i jeho minimální propustnost při čtení. Jedním z takových titulů by měl být i Star Citizen (či snad i Squadron 42?), protože v souvislosti s ním se už dlouho mluví o tom, že bez výkonného SSD to nepůjde. Anebo půjde, ale v mnohem skromnější podobě.

Ceny souvisejících / podobných produktů: