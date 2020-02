Nové fámy o Ampere: obrovské 7nm čipy s dvojnásobkem CUDA na jeden SM

2, čili o 72 milimetrů čtverečných větší než TU102 generace Turing. Do toho je samozřejmě třeba zahrnout i očekávaný přechod z 12nm procesu na 7nm, což by znamenalo čip, jehož počet tranzistorů už dalece překračuje 30 miliard. Leaker KittyCorgi má nyní možnost ukázat, že na jeho informacích něco je. Nyní můžeme jeho informace brát spíše jako zajímavost, než jako údaje od důvěryhodného zdroje. Takže o co jde? Především o vlajkový model GA100, který má být skutečně masivní GPU na ploše 826 mm, čili o 72 milimetrů čtverečných větší než TU102 generace Turing. Do toho je samozřejmě třeba zahrnout i očekávaný přechod z 12nm procesu na 7nm, což by znamenalo čip, jehož počet tranzistorů už dalece překračuje 30 miliard.

Takový čip by ale pochopitelně nebyl určen pro herní karty a ani pro nový model TITANu, ale pro akcelerátory pro datová/AI centra. Co se týče herních čipů, pak s nimi má NVIDIA prý ještě čekat na AMD a jeho Navi 21. Pokud je to pravda, pak ale může jít spíše jen o konečné zásahy do výbavy, jako je konečný počet jednotek CUDA, RT či Tensor.

Očekávat pak máme především zvýšení výkonu jader Tensor, rozšíření L1 datové cache a vylepšená jádra pro ray tracing: RT Core Advanced s dvojnásobným výkonem. Co by se ale mohlo dostat do nové GeForce RTX 3080 Ti? Mohlo by to být GPU GA103 vybavené 60 jednotkami SM a 320bitovým kontrolerem pro 10 či snad i 20 GB paměti.

V případě 60 SM by to na první pohled znamenalo, že jich bude o 8 méně než v dnešní RTX 2080 Ti (a o 12 méně než v plném GPU TU102), a tedy i méně CUDA jader, a to přinejlepším 3840, jenomže tak jednoduché to není. To všechno platí za předpokladu, že by NVIDIA zůstala u 64 CUDA jader na jeden SM, ovšem v rámci nových proporcí jich může být 128, čili ve výsledku až 7680.

To vše by právě mělo být možné díky novému výrobnímu procesu, přičemž běžné hráče budou ale zajímat spíše menší čipy jako GA104. Ostatně i na nich založené karty budou drahé, neboť jde o třídu RTX 2080 a RTX 2070. Čip GA104 by mohl mít 48 SM, čili 3072 CUDA jader dle starých proporcí a 6144 dle nových. Tím by z hlediska CUDA jader nová RTX 3080 dostala jen mírně lepší výbavu než dnešní RTX 2080 Ti, což je v souladu s očekáváním. Zůstat se pak má u 256bitové sběrnice, a tedy i možnosti zapojit 8 či 16 GB paměti, ovšem ty už jistě budou pracovat na vyšších taktech.

NVIDIA by měla v březnu na GTC 2020 už generaci Ampere konečně představit, ovšem osobně bych vůbec nesázel na to, že půjde i o herní karty.

