Nové karty NVIDIA Quadro nabídnou až 10752 CUDA jader

NVIDIA má už za sebou představení GeForce RTX 3090, které obsahují celkem 10496 CUDA jader. K tomuto počtu se dá snadno dojít výpočtem, v němž násobíme CUDA jádra v jednotkách SM a následně GPC a dojdeme k tomu, že čip GA102 má ve své výbavě 10752 CUDA jader, přičemž jeho verze pro RTX 3090 má z tohoto počtu 256 CUDA jader deaktivovaných. Čili nově zmiňované karty Quadro generace Ampere by měly využít i bezchybně vyrobené verze čipu GA102 s plným počtem 10752 CUDA jader.

Tato karta by navíc měla obsahovat celkem 48 GB paměti typu GDDR6 a je vcelku logické, že to nebudou GDDR6X, neboť to by jich bylo zapotřebí celkem 48 pouzder, neboť verze s kapacitou 2 GB / 16 Gb se ještě nevyrábějí. Paměťový subsystém tak bude až na samotný typ pamětí a jejich propustnost na pin odpovídat tomu, co nabízí i RTX 3090, neboť ta využívá také 24 čipů na 384bitovém rozhraní.

Tím s nám ale také ukazuje, že tu jsou už i 16 Gb/s paměti GDDR6, jež dosud na trhu nebyly, respektive nebyly k dispozici na kartách GeForce a Radeon a přinejlepším se využívaly 15,5Gb/s paměti. Cokoliv nad 16Gb/s by už ale měla být záležitost generace GDDR6X.

Pokud tak NVIDIA skutečně vypustí na trh i karty s 10752 CUDA jádry, pak to vypadá, že 8nm proces Samsungu na tom asi není s výtěžností a chybovostí tak, jak se mohlo z nedávných zpráv zdát. Anebo se rychle lepší, ostatně nové Quadro ještě ani nebyly ohlášeny. A není ani jasné, kdy ohlášeny budou.

Nakonec si ještě můžeme všimnout pozoruhodně vysoké turbo frekvence, a to 1860 MHz. K ní se zatím ani nepřiblížila žádná z nových GeForce, jejíchž turba jsou na tom velice podobně a končí na 1700 až 1730 MHz. To zase dává naději na slušné možnosti pro přetaktování, a to právě v případě GeForce Ampere.



