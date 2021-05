Nové Nintendo Switch má prý nastoupit už v září

O nových konzolích Nintendo Switch se už mluví řadu týdnů a jde především o zprávy Bloombergu , který se odvolává na své zdroje "dobře seznámené se situací". Víme tak, že by nová konzole mohla nést výrazně výkonnější SoC od NVIDIE, které by mohlo nabídnout i podporu technologie DLSS. To by tak mohlo znamenat výraznou výkonnostní vzpruhu a možnost provozovat hry upscalované na vyšší rozlišení, a to třeba až 4K. Samozřejmě zde nejde o zobrazení na vlastním displeji konzole, který má mít pouze sedm palců, ale spíše o hraní na televizoru/monitoru/projektoru.

Použitý displej nové verze konzole Switch má být mimochodem typu OLED a my se nově dozvídáme, že ta má na trh přijít na přelomu letošního léta a podzimu, což znamená konkrétněji měsíc září nebo v horším případě říjen. A to s využitím vlastních zdrojů tentokrát potvrzuje také server Eurogamer

Nová verze Nintendo Switch má být už v podstatě hotová a chystá se prý začátek její masové výroby, a to od července. Nicméně zájem bude jistě velký a výroba bude v létě teprve startovat, aby se rozjela na plné obrátky spíše před Vánocemi. Ostatně půjde jistě o velice žádanou nadílku.

Půjde také prý o plnou náhradu staré verze konzole, ne o její doplnění, ovšem na druhou stranu máme počítat s vyšší doporučenou cenou a bohužel asi také se zájmem scalperů vzhledem k očekávanému nedostatku. V nabídce ale má alespoň prozatím zůstat levnější Switch Lite, která slouží jako čistě mobilní konzole do ruky.

Co se týče novinek, pak ty už byly zmíněny a od minulých zpráv se nic nezměnilo. Stále se tak točí kolem výkonnějšího SoC s podporou DLSS a displeje OLED.

Nový Switch by přitom mohl být odhalen veřejnosti už před letošní E3, čili už před 12. červnem, a jak se dozvídáme, má to vývojářům umožnit nerušené představení chystaných titulů právě později na E3 2021, zatímco na konci této akce by samotné Nintendo mělo přijít s vlastní prezentací. Očekávat můžeme tituly jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nebo Metroid Prime 4. Brzy tak uvidíme, zda jsou tyto zprávy pravdivé.

Ceny souvisejících / podobných produktů: