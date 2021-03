Nové Nintendo Switch prý nabídne i DLSS pro hraní s velkou obrazovkou

Nintendo Switch by tak skutečně mělo dostat hardware, který bude podporovat technologii Deep Learning Super Sampling, čili DLSS, která by tu skutečně mohla být velice užitečná. To možná platí i pro hraní na samotné konzoli a jejím 7" displeji (prý typ OLED), ale především půjde o hraní doma, nebo prostě tam, kde bude k dispozici televizor, monitor, projektor či jiné vhodné zobrazovadlo. Konkrétně jde o možnost hraní v rozlišení 4K, do nějž by se dle Bloombergu měl obraz konvertovat z nižšího rozlišení.