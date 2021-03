Nové Nintendo Switch údajně nabídne OLED displej a podporu 4K

O nástupci pro Nintendo Switch se spekuluje řadu měsíců, ale oficiální představení zůstávalo v nedohlednu. To se změnilo tento týden, neboť agentura Bloomberg přišla s novými detaily o připravované herní konzoli. Lidé obeznámení s těmito plány uvedli, že Nintendo si objednalo displeje u divize Samsung Display. Jejich produkce by měla být zahájena v červnu a zpočátku by jich měl z továrních linek každý měsíc sjet necelý milion. Od července budou displeje odesílány firmám, které budou kompletovat herní konzoli z dodávaných dílů.

Nový Nintendo Switch by tak mohl být oficiálně představen během léta a na pulty obchodů se dostat během podzimu. Podle agentury Bloomberg bude tento model vybaven 7palcovým OLED displejem. Dojde jak ke zvýšení úhlopříčky, tak zlepšení kvality zobrazení. Připomeňme, že současný Switch používá 6,2palcový panel (Switch Lite dokonce jen 5,5palcový). Pokud by Nintendo ponechalo stejný design, aby zajistilo kompatibilitu s aktuálním příslušenstvím, znamenalo by to znatelné ztenčení rámečků okolo displeje. Současná verze místem příliš nešetří, takže prostor pro zlepšení tady rozhodně existuje.





Použití technologie OLED přinese proti LCD, které používá současná generace konzole, především vyšší kontrast, temnější černou a bohatší barvy. Výrobci by se mohlo podařit dosáhnout také delší výdrže baterie a rychlejší odezvy. Obavy mohou mít někteří hráči z tzv.„vypalování“, které zůstává problémem OLED displejů. Riziko vzniká především ve hrách, které obsahují statické prvky (např. skóre, zaměřovač). Podle Bloombergu by mělo Nintendo použít neohebný OLED panel, jehož cena díky zvyšující se nabídce klesá.

Displej nové konzole si údajně ponechá původní rozlišení 1280 x 720 pixelů (HD). Přesto bude upgradovaný Switch podporovat 4K, a to při hraní na televizoru. Současný model nabízí výstup maximálně ve Full HD. Celkově by novinka od Nintenda měla představovat spíše evoluci než revoluci, jako tomu bylo v případě PlayStationu a Xboxu. Výrobce údajně ani neplánuje nabízet pro nový Switch exkluzivní herní tituly.

Nintendo chce být s konzolí připraveno na předvánoční trh. Právě před svátky tradičně výrazně roste prodej elektroniky, herní konzole nevyjímaje. Nezbývá než doufat, že Nintendo nepostihne stejný problém jako Sony a Microsoft, kteří koncem loňského roku zahájili prodej nových generací PlayStationu a Xboxu. Kvůli poptávce výrazně převyšující počet dostupných kusů se ovšem konzole dostala jen ke zlomku zákazníků. Naopak žně měli překupníci, kteří mohli konzole prodávat i za několikanásobek původní ceny.

