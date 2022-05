Nové ovladače AMD pro vyšší výkon v DX11 a test 50 her, jak se ukáží?

Server TechSpot na ovladače Radeon Preview Driver z května vytasil svůj obvyklý test, který používá na srovnání výkonu přímých soupeřů z nabídky grafických karet. Jde o celkem 50 her a v tomto výběru můžeme hned vidět potenciální problém, neboť nové ovladače od AMD jsou určeny ke zvýšení výkonu her pod DirectX 11, zatímco v testu je celá řada her pro DirectX 12 nebo i Vulkan.

Autor přitom kupodivu leckdy ani neuvádí, pro jaké API jsou testované hry určeny, ale můžeme předpokládat, že to bude většinou právě DX11, pokud není uvedeno něco jiného. Ale to rozhodně neplatí vždy, neboť v případě Call of Duty: Vanguard používá výchozí DX12, což se ze souhrnných výsledků ani nedozvíme. Ovšem jak se ukáže, na API tu stejně ani moc nezáleží.





Vybrané testy, jež mají v testu uvedeny podrobné výsledky, také ukazují výkon konkurenční karty GeForce RTX 3070, a to vedle testovaného Radeonu RX 6700 XT s výchozími ovladači 22.5.1 a s novými Radeon Preview Driver. Testovalo se s aktivovanou funkcí Resizable BAR (SAM), a to na systému s Ryzenem 9 5950X a 32 GB paměti.

Výsledky ukazují, že největší přínos měly nové ovladače v rozlišení Full HD, kde šlo v průměru o 3 procenta výkonu navíc, zatímco ve 1440p a Ultra HD to byla 2 procenta. Jenomže, a to je důležité, jen v málo hrách nastal pokles výkonu, čili v drtivé většině her jsme alespoň tam, kde jsme byli a pak převažují ty, kde se snímkovací frekvence zlepšila alespoň o pár procent.

Je také vidět, že vyššího výkonu se někdy dočkáme právě i u her, které využívají DirectX 12, což je právě i zmíněný Call of Duty: Vanguard, Shadow of the Tomb Raider nebo Control.

Zdaleka nejvíc to pak bylo ve Watch Dogs: Legion ve 1440p, a to plus 17 procent, díky čemuž testovaný Radeon RX 6700 XT v této hře hravě přeskočil konkurenční RTX 3070. Jenomže to už neplatilo pro Ultra HD, kde se výkon sice také vzrostl, ale ne dostatečně.

Důvod k nespokojenosti tu tak rozhodně není, protože pouhou instalací nových ovladačů si můžeme většinou alespoň trošku polepšit a co se týče souboje karet Radeon RX 6700 XT a GeForce RTX 3070, stále vede NVIDIA, oproti níž je tu AMD v 50 testovaných hrách v průměru o 7 procent pomalejší, ale bývalo to 11 procent. Srovnání také trošku kazí tituly s ray tracingem jako Metro Exodus, kde je AMD velice slabé.