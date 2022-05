Nové ovladače GeForce opět snižují výkon v těžbě Etherea

Už i nejmodernější verze algoritmu LHR byla téměř překonána , a to z 90 procent, takže aktuálně mohou majitelé GeForce Ampere využívat celý, či téměř celý výkon svých karet pro těžbu Etherea či jiných Ethash kryptoměn. Nyní je ale nad slunce jasné, že NVIDIA se může snažit, jak chce, ale pomocí nových ovladačů nemůže docílit toho, aby se věci vrátily do starých kolejí. Ale může to těžařům alespoň znepříjemnit, ovšem spíše jen těm příležitostným.

Velké těžaře, kteří už jednou dostali možnost využít plný výkon karet, pochopitelně nikdo nedonutí využít nové ovladače, které dle VideoCardz opět vrací pouze poloviční výkon v těžbě pomocí Ethash. Vybrat si budou muset leda ti, kteří svou kartu využívají pro hraní, a tak mají přirozeně zájem o nejnovější ovladače, ale na druhou stranu by také rádi těžili. Na druhou stranu, s aktuální situací na trhu s energiemi a kryptoměnami je těžba Etherea i tak velice málo atraktivní, pokud ovšem někdo nepočítá s budoucím růstem hodnoty této měny.

GeForce Game Ready 512.95 tak jednak ve hře Hitman 3 nabídly DLSS a ray tracing, mimo jiné, ale také značně omezily výkon v těžbě. Pokud tak někdo bude chtít těžit dále, nemusí k tomu udělat vůbec nic, respektive by neměl využívat ovladače 512.95 a případně novější verze.

NVIDIA nyní nemá jinou možnost, jak těžbu opět regulovat, leda by do světa opět vypustila nové verze GeForce s aktualizovaným LHR omezením, což by stejně jako loni znamenalo připravit nové verze GPU, na nichž staré ovladače nebudou fungovat. A to je pochopitelně holý nesmysl v době, kdy se už mluví o tom, že zbrusu nové GeForce mají nastoupit možná již v první polovině července.

Navíc je už téměř připraven přechod Etherea na Proof of Stake (PoS), tzv. The Merge, což už má být otázka několika příštích měsíců (možná v srpnu). Můžeme tak usuzovat, že úpravou ovladačů to ze strany NVIDIE skončí.