Nové preview Windows 10 přidává Auto HDR pro hry a vylepšuje virtuální plochy

Poslední Windows 10 Insider Preview přináší nálož zajímavých novinek, proto stojí za pozornost nejen mezi testery, ale také běžnými uživateli. Dříve či později se totiž uvedené novinky dostanou i do stabilních sestavení Windows 10. Právě vydaný Build 21337 (RS_PRERELEASE), který je dostupný pro členy Dev Channel, obsahuje vylepšení týkající se produktivity i her. A začneme rovnou u her, neboť nejnovější sestaveni odemyká Auto HDR. Pokud jste o této funkci již někdy slyšeli, patrně to bylo v souvislosti s konzolemi Xbox Series X/S. Nyní se tato vychytávka poprvé dostává na počítače s Windows 10.

Srovnání SDR (původních barev), Auto HDR a nativního HDR

Funkce Auto HDR přidá podporu vysokého dynamického rozsahu i do her, které tuto technologii nepodporují nativně. HDR se vyznačuje bohatšími barvami a jasem, čímž přispěje k realističtějšímu zážitku ze hry. Navíc může přinést i výhodu nad soupeři, neboť nepřátele budou lépe rozpoznatelní např. ve tmě. Ačkoliv řada monitorů na trhu se chlubí podporou HDR, pokud tuto technologii nezahrnuli i vývojáři hry, byl vám dosud samotný hardware k ničemu. Auto HDR ovšem umí vylepšit i hry v SDR tak, aby nabídly kvalitu srovnatelnou s HDR. Funguje to tedy podobně, jako když televizory používají upscaling ke zvýšení rozlišení z Full HD do 4K.

Nové možnosti pro virtuální plochy Windows

Podle Microsoftu je podporována více než tisícovka her s DirectX 11 a DirectX 12. Samozřejmě se neobejdete ani bez HDR monitoru. Auto HDR ve Windows 10 je stále ještě jen preview, takže nemusí fungovat zcela dokonale. Další novinka potěší uživatele virtuálních ploch. Tato funkce, který je dostupná na obrazovce Zobrazení úloh (klávesová zkratka Win + Tab), umožňuje např. oddělit pracovní život od osobního. Po poslední aktualizaci lze měnit pořadí jednotlivých ploch jejich přetažením nebo klávesovou zkratkou Alt + Shift + doleva/doprava. Také lze nyní každé virtuální ploše nastavit jiné pozadí, aby byly snáze rozpoznatelné.

Drobný redesign Průzkumníka Windows

Průzkumník Windows prošel v novém preview kosmetickou proměnou. Jednotlivé prvky jsou od sebe odděleny většími mezerami, což by mělo přispět ke konzistenci s jinými moderními UI a také usnadnit ovládání pomocí dotykové obrazovky. Klasické rozložení můžete obnovit v nabídce Možnosti zobrazení aktivací volby „Použít kompaktní režim“. Poznámkový blok získal novou ikonu, která lépe koresponduje se stylem Fluent, a také se nyní aktualizuje prostřednictvím Microsoft Store. Zdá se, že redmondský gigant bude nyní upřednostňovat Word a Poznámkový blok pro editaci textů, naopak upozaděn bude WordPad, i když v nabídce nadále zůstane.

Po letech nová ikona pro Poznámkový blok (Notepad)

Moderní varianta příkazového řádku – Windows Terminal – nyní bude v systému předinstalovaná. Aktualizace budou i nadále probíhat skrze Microsoft Store. Windows 10 teď budou dodávány i s předinstalovanou aplikací Power Automate Desktop. Microsoft tím vlastně zaplnil dvě prázdná místa po grafických programech Malování 3D a 3D prohlížeč, které od Buildu 21332 nejsou v „Desítkách“ předinstalovány.





