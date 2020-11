Nové Ryzeny byly otestovány ve hrách, překonají Intel?

Jistý brazilský youtuber Pichau se dostal ke všem čtyřem novým procesorům AMD, čili k 5950X, 5900X, 5800X a 5600X, které vyzkoušel na desce ASU TUF B550M a srovnával je s procesory Intel na desce TUF Z490. Pro obě sestavy byla použita stejná paměť DDR4-3600, stejné vodní chlazení AQUA X200, SSD i zdroj.

Dozvídáme se také, že Ryzen 9 5950X dokáže vcelku snadno překročit hranici 5 GHz, i když ne v případě všech jader. Většina jich má takt pohybující se kolem 4,8 GHz, ovšem i to je na 16jádrový procesor velice slušný výsledek, když jeho nejvyšší turbo, které se v žádném případě nemá týkat zátěže všech jader, je 4,9 GHz.

Ale pak tu máme především ony herní testy, které čítají patnáct her z roku 2013 až 2020 a nejnovější mezi nimi je titul Watch Dogs Legion. Všechny testované procesory AMD byly srovnány pouze s jedním Intelem, a to Core i9-10900K. Bohužel mezi nimi chybí právě 16jádrový Ryzen 9 5950X, ale zase tu máme pro srovnání starší Ryzen 5 3600X. Testovalo se s kartou GeForce RTX 3070 ve Full HD, v němž by se měly nejvíce projevit rozdíly ve výkonu procesorů a ne především už docházející dech grafické karty, jako by tomu bylo v Ultra HD.

V grafech najdeme také výsledky přetaktovaného Core i9-10900K, které pochopitelně nelze brát v potaz, když AMD byly vesměs na výchozích nastaveních.

Co tedy můžeme z grafů vyčíst? Jednoduše to, že se nedá paušalizovat. V některých hrách jako Red Dead Redemption 2 může být stále lepší Intel, ve hrách Microsoft Flight Simulator či The Witcher 3 zase vede AMD, ovšem celkově vzato je možné s klidem v srdci tvrdit, že nové Ryzen 5000 se procesorům Intel Comet Lake-S ve hrách přinejmenším vyrovnají a v průměru mohou být spíše i výkonnější.



