Nové Windows 10 budou svižnější, poznáme to zvláště na sestavě s HDD

Windows 10 se postupem času staly náročnější, a to především s ohledem na úložná zařízení. To nemuseli moc poznat majitelé SSD použitých coby systémové disky, ale pokud jde o slabší zařízení s pomalou elektronickou pamětí nebo rovnou s pevným diskem, tam už to mohlo být horší.

Microsoft již ve verzi 1909 z loňského podzimu zcela oddělil Cortanu od Windows Search a nyní se v rámci May 2020 Update (verze 2004) chystá pokračovat s vyladěním indexování v rámci Windows Search, aby to nezatěžovalo úložné zařízení v nepravý čas. To znamená, že Windows Search má být schopno lépe určit, kdy je počítač využíván, a kdy tak je zcela nevhodné spustit indexování. Server Windows Latest už hlásí, že dle jeho testů mělo toto ladění měřitelný dopad a i subjektivně jsou nové Windows 10 živější.

Pokud ovšem někdo využívá jako systémový disk pro Windows 10 moderní a výkonné SSD, těžko v praxi pozná rozdíl. Ovšem v některých případech to může být znatelné, zvláště když někdo často pracuje se svým úložištěm a v minulosti už zaznamenal, že mu spuštěné indexování Windows Search snížilo výkon.

V rámci Windows 10 verze 2004 totiž indexování nebude probíhat v případě, kdy z daného či na dané úložiště kopírujeme/přesouváme data, mažeme je či zkrátka když je aktivně používáme.

Dále Microsoft pracuje na inteligentnější funkci indexování ve Windows Search, která bude postupem času zjišťovat, kdy je zapnutý počítač obvykle nevytížený, aby právě v tu dobu prováděla svou práci, ovšem toho se nedočkáme nyní na jaře, ale až v rámci další podzimní aktualizace, kterou zatím můžeme označit jako Windows 10 20H2.

