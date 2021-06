Nový 4nm proces Samsung prý využijí připravované Exynosy i Snapdragony

Nedostatek výrobních kapacit hodně otřásá světem, kdy se stává nedostatkovým zbožím i to, co bychom na první pohled nečekali (např. auta). Nyní se objevují zprávy, že by i kvůli tomu mohl mít více zákazníků korejský Samsung, a to z řad jeho vlastních konkurentů. Na poli mobilních procesorů je to společnost Qualcomm, jenže výrobní kapacity na pokročilých procesech společnosti TSMC, jako je 5nm dnes a 4nm, resp. 3nm v budoucnu, zabral z velké části Apple, takže se firma musí poohlédnout jinde.

Stále častěji se tak objevují zvěsti, že by nemusely být věci nakonec tak, jak se zdály být před pár měsíci. Samsung podle nich (např. podle tweetu uživatele Mauri QHD, který patří k těm spolehlivějším) přešel z jeho 5nm procesu 5LPA (3. generace 5nm procesu) na 4LPA (1. generace 4nm procesu). V podstatě by mělo jít o totéž (hovoří se dokonce jen o přejmenování) a podle posledních informací by na tomto procesu měl být vyráběn nejen nový Samsung Exynos 2200 , ale také konkurenční procesor od Qualcommu, patrně pod názvem Snapdragon 895. Na stejném procesu by měl být vyráběn i 5G modem Snapdragon X65.

