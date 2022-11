Nový byznys pro General Motors: servisování elektromobilů Tesla

Podle poslední čtvrtletí zprávy má automobilka Tesla celkem 728 obchodů a servisních lokací, přičemž mobilní servisní flotila čítá 1532 jednotek. Tyto služby si ale poradí spíše s menšími opravami a údržbou. Pro vážnější opravy např. po nehodách využívá Tesla obvykle externích partnerů, byť nabídka služeb jejích vlastních servisů se v poslední době také rozšiřuje. Jednou z častých lokací, kde vozy Tesla při potřebě servisů končí, je konkurenční automobilový koncern General Motors, resp. jeho dealeři a servisy. Ty v opravách vozů Tesla mají slibně rostoucí byznys.



Prezident GM Mark Reuss to přiznal v posledním Investor Day 2022. GM to také pomáhá naučit se opravy elektromobilů, což může přijít vhod do budoucnosti, která se stává stále více a více elektrickou. Podle automobilky bylo už u dealerů GM opraveno okolo 11 tisíc vozů Tesla. Pro uživatele to má výhodu i v tom, že zatímco Tesla to s dealery zrovna moc nepřehání, čímž ale současně snižuje své náklady na prodej, GM tvrdí, že většina americké populace bydlí méně než 10 mil (16 km) od nejbližšího dealera a servisu GM.

Současně s tím je potřeba připomenout ale i to, že ačkoli jsou si GM a Tesla konkurencí, mnoho lidí z GM (včetně jejich fanoušků) přechází na Tesly. Ukazuje se např. to, že nemálo bývalých majitelů Chevroletu Volt nebo Bolt přešlo na elektromobil Tesla, případně má vedle těchto vozů i nějakou Teslu (zpravidla Model 3 nebo Y). Se změnou značky tak nemusí měnit servis.