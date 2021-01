Nový infotainment vozů Tesla zvládne i Cyberpunk 2077, na čem běží?

Tesla Model S tak dostala nový interiér a s ním i nový infotainment, který zahrnuje i větší přední a menší zadní displej. Právě ty budeme moci využít třeba k tomu, abychom si na nich zahráli i velice náročné hry, ostatně se dozvídáme, že nový hardware má výkon kolem 10 TFLOPS, což je srovnatelné s moderní PlayStation 5. A není ani překvapivé, že nový infotainment Tesla Arcade má být založen na GPU firmy AMD s RDNA 2, i když potvrzeno to nebylo. Nicméně pokud na něm fungují i hry jako The Witcher 3 nebo Cyberpunk 2077 , pak to vypadá opravdu na moderní GPU od AMD a pokud by mělo jít rovnou o celé APU, pak by to znamenalo, že se o omezené dodávky vedle Microsoftu a Sony pere ještě Tesla.