Nový model OpenAI o3-mini s výrazně lepším výkonem v úlohách STEM

OpenAI dále vylepšuje své modely. Nyní uvádí o3-mini, který nahradí o1-mini. Přestože jde o zmenšený model, má nabízet velmi dobře použitelné výsledky. Dle vývojářů se zaměřili především na úlohy typu STEM, tedy vědu, technologie, inženýrství a matematiku, takže sem spadá např. i programování. Nejenže má v takových typech úloh překonávat o1-mini, má překonávat také plnohodnotný o1. To ale záleží na tom, která verze o3-mini je použita. Verze "low" je výkonem v matematice pod o1-mini, "middle" je téměř na úrovni o1 a "high" překonává i o1. Umožňuje tím nastavovat kompromis mezi latencí a výkonem. Model o3-mini nepodporuje vizuální úlohy, pro tento typ je tak nutné nadále využívat o1. Dokáže také vyhledávat na internetu a fungovat tedy i v režimu vyhledávače se zveřejňováním odkazů, ze kterých čerpal.



Nový model je už nyní k dispozici pro předplatitele ChatGPT Plus, Team a Pro, přičemž uživatelé Enterprise ho dostanou v průběhu února. Plus a Team dostanou také zvýšený počet dotazů z 50 na 150 zpráv denně s využitím nového modelu. Pokud máte bezplatný plán, také můžete velmi omezeně využívat o3-mini, a to kliknutím na tlačítko "Reason" se žárovkou v chatu.

Podle výsledků testů lidé v 56 % případů upřednostnili odpovědi modelu o3-mini před o1-mini. Také reportovali o 39 % méně významným chyb v reálných úlohách. Významným posunem, který nám uživatelům není na první pohled vidět, jsou o 95 % nižší náklady na token ve srovnání s GPT-4.