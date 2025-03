Nový MSI Afterburner dovoluje odemknout GDDR7 paměti u RTX 5000 až na 36 Gbps

GeForce RTX 5000 používat velmi rychlé paměti VRAM typu GDDR7. Ty dosahují velmi vysokých frekvencí, ale ne tolik, kolik by mohly dosáhnout. No nových kartách Nvidia jsou obvykle použity nativní 32Gbps čipy, přičemž na kartách běží na nižších frekvencích. V případě GeForce RTX 5080 je to oficiálně 30 Gbps, u ostatních modelů (RTX 5070, RTX 5070 Ti a RTX 5090) jde dokonce jen o 28 Gbps. Nová varianta oblíbené přetaktovávací aplikace Nvidia začala u svých grafických karetpoužívat velmi rychlé paměti VRAM typu. Ty dosahují velmi vysokých frekvencí, ale ne tolik, kolik by mohly dosáhnout. No nových kartách Nvidia jsou obvykle použity nativní 32Gbps čipy, přičemž na kartách běží na nižších frekvencích. V případě GeForce RTX 5080 je to oficiálně 30 Gbps, u ostatních modelů (RTX 5070, RTX 5070 Ti a RTX 5090) jde dokonce jen o 28 Gbps. Nová varianta oblíbené přetaktovávací aplikace MSI Afterburner 4.6.6 ve své betaverzi po dalších zásazích (stažení přídavného archivu z diskuzního fóra guru3d.com ) umožňuje nejen odemknout standardní 32Gbps frekvenci čipů, ale také ji ještě dále navýšit až na 36 Gbps.

Pokud by se něco takového uživateli povedlo na RTX 5090 s 512bitovou sběrnicí a bylo to i stabilní, znamenalo by to navýšení propustnosti z 1792 na 2304 GB/s. I u nejpomalejší GeForce RTX 5070 se 192bitovou sběrnicí by to posunulo propustnost ze 672 na 864 GB/s. Toto přetaktování pochopitelně nese svá rizika, nicméně odemčení nativní frekvence čipů (32 Gbps) by mělo být pochopitelně bezpečnější. Alternativní aplikace sice umožňují navýšit frekvence ještě více, např. Asus GPU Tweak III, nicméně vyšší hodnoty než 36 Gbps nefungují a paměti se zaseknou na této hodnotě, což může napovídat na nějaký zámek maximální frekvence pamětí v BIOSech nebo ovladačích.