Nový rekord, Intel Core i9-14900KF přetaktován na 9,13 GHz

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Procesory Intel Core 14. generace (Raptor Lake) jsou známy svou kauzou s nestabilitou, ale také excelentními možnostmi přetaktování. Nejnovější počin dostal procesor Core i9-14900KF na 9,13 GHz.
Máme tu další rekord v přetaktování procesoru. Konkrétně jde o Intel Core i9-14900KF, tedy procesor řady Raptor Lake Refresh, která je spolu se svým předchůdcem (Core 13. generace Raptor Lake) známá svou kauzou ohledně nestability. Tyto procesory ale také udivují svými schopnostmi přetaktování, overclockerské pokusy je dokážou vyhnat opravdu hodně vysoko. Máme zde totiž nový rekord, který ten předchozí překonává sice jen mírně, ale i tak jde o zajímavou hodnotu. Při chlazení pomocí tekutého hélia (v těchto extrémních případech už tekutý dusík nemusí stačit) se povedlo 8 aktivních jader P-Core přetaktovat až na 9130,33 MHz. Minulý pokus z letošního ledna měl přitom 9122 MHz, takže tu mluvíme o 8 MHz navíc. Procesor běžel na napětí 1,388 V, úsporná jádra E-Core byla vypnutá.
 
Overclockerský tým
 
Pokus má na starosti overclocker wytiwx spolu se svými týmovými kolegy, kterými byl MickaShuBL, Crystalright a Markjinli. Využili k tomu high-endovou základní desku ASUS ROG Maximus Z790 Apex a 32 GB RAM běžící jako DDR5-5744 s časováním CL32-47-42-36-77. O napájení procesoru se staral zdroj Corsair HXi s výkonem 1200 W. Výsledkem je absolutní rekord ve frekvenci procesorů, a to nehledě na architekturu, počet jader, použité chlazení a podobně. Jaká byla spotřeba procesoru při takto vysoké frekvenci, nevíme.
 

