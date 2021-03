Nový šéf Intelu konečně promluví o budoucnosti firmy

Pat Gelsinger slíbil, že vrátí Intel na výsluní, což by mělo v nejbližší době znamenat především vyřešení problémů s výrobními procesy, v čemž už je Intel znatelně pozadu a prokazatelně ztratil pozici světového lídra.

Můžeme tak počítat s tím, že Gelsinger se bude věnovat i tomuto tématu (nebo možná spíše hlavně tomuto tématu), a to během svého webcastu naplánovaného na 23. března, čili na příští úterý. Webcast dostal název “Intel Unleashed: Engineering the Future” a bude trvat přibližně hodinu.

Vedle rozvoje výrobních kapacit samotného Intelu ale jistě přijde téma i na outsourcing výroby čipů, čemuž se Intel nevyhne. Otázka je, do jaké míry firma využije cizích výrobních kapacit, ale vypadá to, že půjde o dosud bezprecedentní krok. Intel samozřejmě využívá kapacity cizích firem běžně, ovšem pro výrobu vedlejších produktů, zatímco nyní půjde i o ty stěžejní. My zatím víme o tom, že outsourcována bude výroba grafických čipů Xe-HPG pro desktopové karty, ale mohly by to být i některé z procesorů Core či snad i jiné významné produkty.

Záležet bude i na tom, kam se během jara posunul vývoj 7nm procesu, který byl doposud velice problematický, ale Intel naposledy hlásil, že největší problém byl již vyřešen. Do celého tématu může také zasáhnout aktuálně velký problém s obecným nedostatkem v polovodičovém průmyslu, který se týká i některých výrobních materiálů a krom toho je tu i otázka, zda bude mít Intel pro své účely dostatek EUV litografických strojů. Ty bude potřebovat pro svůj 7nm proces a aktuálně je vyrábí pouze jedna firma, a to holandská ASML, jejíž provozy také nejsou nafukovací.



Ale nezbývá než si počkat do příštího týdne, s čím Gelsinger nakonec přijde. Webcast bude přístupný na stránkách Intelu a začne v úterý 23. března ve 22:00 našeho času.

Ceny souvisejících / podobných produktů: