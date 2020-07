Nový tým Facebooku bude studovat, zda nejsou jeho nástroje rasistické

Květen 2020 se kvůli smrt George Floyda zapíše do historie jako obrovský milník v boji proti rasismu. Otázkou je nicméně, zda jde o boj "proti" nebo "pro". Prozatím to totiž vypadá, že se boj o rovnost majorit a minorit mění spíše v boj o propagaci jakékoli rasy jiné než bílé. Navíc jde pozorovat, že tyto snahy boje proti rasismu pomalu vyrábí paradoxně rasisty i z lidí, kteří jimi nikdy nebyli. A společnosti chtějí vyhovět požadavkům doby, což nakonec postihlo i Facebook. Bojkot ze strany zaměstnanců nezabral , bojkot ze strany inzerentů už ano . Tlak pokračuje i ze strany všeobecné nálady společnosti a Facebook se rozhodl, že detailněji prozkoumá své vlastní nástroje, zda náhodou nemají problém s rasovou nevyvážeností.

Vytvořil tak nový tým (equity team), který prostuduje algoritmy umělé inteligence, na nichž je založen Instragram i sociální síť Facebook a vyhodnotí, zda nemají problém s tím, že by byly rasově zaujaté (zejména proti lidem tmavé barvy pleti nebo Hispáncům, ale také proti jiným minoritám, které nemusí být nutně založené na rase). Jedním z argumentů proti Facebooku a jeho službám je např. to, lidé tmavé barvy pleti mají o 50 % více případů deaktivovaných účtů na Instagramu než ostatní. Dalším argumentem proti Facebooku je to, že pouze 4 % jeho zaměstnanců je černé barvy pleti a Hispánci pak tvoří 6,3 %. Ještě nižší čísla jsou v případě vedoucích pracovníků, kde je to 3,4 %, resp. 4,3 %.

