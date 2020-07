NTU vyvinulo perovskitový solární panel s nebývalou 18,1% účinností

V posledních měsících to začíná vypadat, že by se perovskitové solární panely skutečně mohly stát použitelnou metodou pro výrobu elektrické energie. Svou účinností se začínají blížit klasickým křemíkovým solárním panelům (přitom ještě před pár lety byly opravdu velmi neefektivní), mohou být ohebné a dokonce i částečně průhledné, což je umožňuje použít i tam, kde to s klasickým panely není možné. Slibně vypadají i hybridní panely kombinující křemíkové a perovskitové panely v jednom. Na Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) se prozatím věnují čistě perovskitovým panelům a podařilo se jim dosáhnout rekordní efektivity na panelu větším než 10 cm2.

Problémem je totiž to, že mnoho dosavadních perovskitových panelů, které byly testovány jen v laboratoři, má velmi malou plochu do 1 cm2. To je kvůli tomu, že je jejich výroba na větší ploše hodně problematická. Různé defekty a problémy s uniformitou se navíc projevují i na nižší efektivitě, která by na papíře (a pochopitelně i ve skutečném životě) nevypadala zdaleka tak dobře.

NTU nicméně použilo jinou metodu, tzv. tepelné odpařování, které se používá např. při výrobě obrazovek typu OLED. Je to tedy metoda, která je schopná bez potíží vytvořit i větší plochy a navíc se dnes už běžně používá. Testovací vzorek měl plochu 21 cm2 a jeho účinnost dosahovala rekordních 18,1 % pro takto "velký" panel. Další vývoj těchto vědců směřuje právě k vývoji hybridních (tandemových) panelů, které budou kombinovat křemíkové a perovskitové verze. Každá je totiž citlivá na jiné světlo a mohou tak snadno spolupracovat dohromady za účelem významného zvýšení efektivity.

Ceny souvisejících / podobných produktů: