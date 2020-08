Nuvia ukazuje Phoenix: zbrusu nový procesorový design překonávající konkurenci

Název Nuvia tak bezpochyby znamená novou cestu a výběr názvu jader Phoenix také naznačuje, že firma chce tvořit čipy nezatížené minulostí. Založena byla teprve loni a stojí za ní tři bývalí pracovníci firmy Apple. Je to jednak bývalý šéfarchitekt CPU a SoC Apple, Gerard Williams III a dále pak inženýři Manu Gulati a John Bruno. A že jsou jejich plány velice zajímavé, to bylo svým způsobem potvrzeno i tím, že Nuvia nedávno získala 53 milionů dolarů od Dell Technologies Capital a různých firem ze Silicon Valley.

Nyní se společnost Nuvia ozvala veřejnosti (viz Hexus ) s tím, na čem v poslední době pracovala. Jde pochopitelně právě o procesory či spíše jádra Phoenix, jež byla označena za "tlukot srdce cloudu". Ostatně i grafika Nuvie na jejich stránkách jasně vypovídá o záměrech firmy, která tak chce vyvíjet serverová SoC se zaměřením na cloudové systémy, což je bezpochyby lukrativní trh, jenž má do budoucna růst.

Nuvia si je prý dobře vědoma, proč někteří její předchůdci na trhu neprorazili, takže nehodlá opakovat jejich chyby. Jmenovitě pak udává tři oblasti největších problémů, a to výkon, připravenost infrastruktury a vyspělost softwarového ekosystému.

Mohlo by se přitom zdát, jako by Nuvia přinesla na svět zbrusu novou procesorovou architekturu, když mluví o "zbrusu novém designu" a nalezení "nové cesty vpřed". Ovšem tento design je přece jen založen na architektuře ARM, ovšem to je logická volba i vzhledem k tomu, že s ní mají lidé z firmy Apple už dlouholeté zkušenosti.

Jádra Phoenix se stanou nejdříve základem pro SoC Nuvia Orion, ovšem nic z toho tato firma ještě nemá skutečně v ruce a co zatím ukazuje, to je "preview výkonu" v Geekbench 5. Ten její zástupci považují za velice vhodný benchmark využívající moderní reálné kernely a mix zátěže v celých číslech i plovoucí čárce.

Graf jednoduše ukazuje to, že Phoenix mají nabídnout velice prudký růst výkonu jádra v závislosti na spotřebě, který bude mnohem lepší i v porovnání s čipy A firmy Apple (rovněž ARM), natož pak s x86.

Ale opět, jde jen o projekci výkonu čipů, které Nuvia ještě evidentně nemá, nebo není připravena vypustit do světa jejich opravdové výsledky testů. Jde především o výkon mezi 1 až 4,5 W na jádro, což nevypadá moc, ale ve světě serverových procesorů je to široké rozpětí. Však do něj spadají i nejvýkonnější EPYC s TDP 280 W a 64 jádry, nehledě na různé konkurenční procesory založené na architektuře ARM.

Nuvia se pak chlubí, že jeho Phoenix bude právě mezi 1 W a 4,5 W až 2x výkonnější než konkurence. Zároveň si ale také uvědomuje, že konkurence nespí a bude své produkty také vylepšovat, než Orion budou k dispozici, ale i tak by její procesory měly zaujmout vedoucí pozici. Nikde přitom nesděluje, kdy by Orion měly přijít na trh, ale mluví o tom, že během příštích měsíců se může konkurence značně zlepšit, takže můžeme uvažovat právě o tomto horizontu.



