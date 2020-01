NVIDIA a ASUS chystají 360Hz monitor pro G-Sync

Můžeme zde vidět paralelu s jinými herními produkty, v jejichž případě nastal mezi výrobci závod o to, kdo nabídne nejlepší parametry, nicméně tím více jsme mohli řešit to, zda jde jen o tahání trička, nebo o opravdu užitečnou věc. Asi nejlepším příkladem jsou herní myši a narůstající rozlišení jejich senzorů. V případě herních monitorů jde o dvě hlavní otázky spojené s vysokou obnovovací frekvencí. Jednak jde o to, zda vůbec někdo dokáže postřehnout rozdíl mezi takovým 240, 280 a 360Hz monitorem, respektive zda navyšování obnovovací frekvence nad jistou hranici bude ještě k něčemu dobré a pak jde i o to, že s ní se skokově zvyšují i nároky na výkon počítačové sestavy. E-sports tituly jsou obecně méně náročné, ale přeci jen rozhýbat je na 360 FPS už nezvládne jen tak nějaké PC.

Pro výrobce herního hardwaru jde ale také o důležitou reklamu spojenou s financováním týmů profesionálních hráčů, takže můžeme o horkých novinkách uvažovat jako o F1 světa herního hardwaru. A můžeme si být jisti, že tomu budou odpovídat i ceny produktů jako ASUS ROG Swift 360 Hz, což je vůbec první monitor s G-Sync a takovou obnovovací frekvencí.

NVIDIA se s Asusem může chlubit, že při 360 Hz se na monitoru snímky obnovují každých 2,8 ms, čili šestkrát rychleji než na normálních displejích s běžnou frekvencí 60 Hz. ASUS ROG Swift 360 Hz má být přitom zatím jen první model z několika, které přijdou v průběhu tohoto roku.

Připravuje se tak více těch, které budou mít podporu nových specifikací NVIDIA G-Sync Esports, ovšem ten první v podobě ROG Swift 360 Hz nabídne 24,5palcový displej s rozlišením Full HD, což jsou samy o sobě vrcholně nezajímavé specifikace. Máme ovšem očekávat naprosto plynulý obraz bez poblikávání, trhání, zkrátka bez jakýchkoliv neplech, což si NVIDIA dle svých slov ověřuje v celkem 300 testech kvality, než monitoru udělí svou certifikaci.

To je zatím vše, co se o novém monitoru dozvíme, ale lze očekávat, že ostatní specifikace budou prostě běžné. A že jsme se nedozvěděli nic o tom, jaký byl použitý panel, to ukazuje spíše na TN než na cokoliv lepšího.

