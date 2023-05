Nvidia a ServiceNow jsou nyní partnery pro vývoj podnikové generativní AI

Nvidia a ServiceNow oznámily strategické partnerství při vývoji generativní AI, která je od konce loňského roku s uvedením ChatGPT tak velkým tématem, jako nikdy dřív. V jejich případě ale půjde především o podnikové nasazení. Modely LLM budou speciálně trénovány na datech pro ServiceNot Platform. Využití tak zde najdou přizpůsobené modely Nvidia NeMo, které poběží na hybridních cloudových platformách

Společnostioznámily strategické partnerství při vývoji, která je od konce loňského roku s uvedením ChatGPT tak velkým tématem, jako nikdy dřív. V jejich případě ale půjde především o. Modely LLM budou speciálně trénovány na datech pro ServiceNot Platform. Využití tak zde najdou přizpůsobené modely Nvidia NeMo, které poběží na hybridních cloudových platformách Nvidia DGX Cloud a AI superpočítačích Nvidia DGX SuperPOD. Cílem je zvýšit produktivitu společností, přitom zachovat její data a duševní vlastnictví v bezpečí.

Pokud jde o konkrétní podnikové nasazení, vyvíjená generativní AI by měla být využívána např. pro inteligentní virtuální asistenty, AI chatboty a řešení otázek podpory, to vše se zaměřením především na úlohy v IT. Tito chatboti mohou být "nakrmeni" proprietárními daty společnosti tak, aby efektivněji řešily problémy dané firmy, přičemž má být zajištěno, aby se tato data nedostávala ven mimo firmu. Využít se tak dá i pro automatické řešení některých problémů, vygenerování článků pro výuku nebo postupy řešení přímo na míru pro daný problém, sumarizace chatů s AI pro rychlé generování zpráv o řešení problému. Generativní AI by také mohla nacházet oblasti pro další růst společnosti i zaměstnanců, např. konkrétním lidem na základě jejich profilů navrhovat konkrétní oblasti, ve kterých by se mohli vzdělávat, doporučit jim kurzy i mentory.