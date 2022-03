NVIDIA AD102: 24 GB GDDR6X, 600W a pinová kompatibilita s GA102?

Igor Wallossek tak podporuje myšlenku, jež se objevila už před řadou týdnů dle údajných informací od AIB výrobců karet, že GeForce RTX 3090 Ti je především testovací karta. To ve smyslu příprav na vypuštění výkonných GeForce generace Ada, jež mají mít TBP až 600 W a NVIDIA se svými AIB partnery se tak má na jejich výrobu chystat i pomocí RTX 3090 Ti.

V takovém případě dává smysl i informace, že čipy GA102 a AD102 by mohly být pinově kompatibilní, což by znamenalo, že PCB pro dnešní výkonné GeForce by mohly být bez zásadních úprav využity právě pro novou generaci. Nehledě tedy na ušetřený čas i náklady, ale má to mít i další výhodu.

jak by mohla vypadat karta pro AD102 s 24 fázemi pro GPU?

Wallossek totiž hlásí, že aktuálně mají výrobci karet takové nové verze desek využívat právě s čipy GA102 a speciálním 600W BIOSem, čili nejvýkonnější herní GPU Ampere zde tak už nyní díky své pinové kompatibilitě údajně slouží pro vývoj karet určených pro AD102.

Referenční deska pro AD102 má přitom nést celkem 24 fází pro napájení GPU a další čtyři pro paměti, čili celkem 28 fází oproti 20 na deskách pro RTX 3090. Už jsme se také podívali na napájecí adaptéry pro RTX 3090 Ti, které do jednoho nového konektoru svádí celkem tři 8pinové PCIe, čili pro příští GeForce by to měly být čtyři 8pinové PCIe svedené do jednoho 12VHPWR (12+4pin).

To všechno jsou ale z větší části jen spekulace, nicméně pokud je to pravda, pak jde o skutečně chytré řešení pro maximální urychlení vývoje nových výkonných karet, zvláště když má jít až o 600W spotřebu. S tou by byla spojena řada problémů týkající se především napájení a chlazení, přičemž možnost využít dnešní GA102 pro vývoj karet generace Ada (Lovelace) by pro NVIDII představovala značnou výhodu a časovou úsporu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: