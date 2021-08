NVIDIA Ada Lovelace na 5nm procesu TSMC, kdy dorazí?

O 5nm technologii firmy TSMC mluví i známý kopite7kimi na Twitteru , který potvrzuje slova dalších diskutujících s tím, že Ada Lovelace má nastoupit "trošku dříve". Co to znamená, to je otázka, ale nejspíše prostě to, že nová generace GeForce přijde na trh ne v až úplném závěru roku 2022. Mohli bychom se tak dočkat zhruba po dvou letech od nástupu generace Ampere, takže to vypadá, že ji v podstatě celou poznamená nedostatek výrobních kapacit tvořený důsledky těžby kryptoměn a zvýšeným zájmem o hardware v době pandemie, což je dohromady skutečně nešťastná kombinace. Otázka je, jaké to bude po nástupu další generace a raději si nebudeme dělat iluze. Ostatně na 5nm proces firmy TSMC si brousí zuby řada dalších firem a mezi nimi především AMD.