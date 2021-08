NVIDIA: akvizice firmy Arm se může zpozdit

Nedávno jsme se totiž dozvěděli, že Evropská komise (EK) se teprve podívá na záměr firmy NVIDIA koupit Arm . Samotná NVIDIA totiž zatím nedodala potřebné podklady a pracovníci EK mají aktuálně dovolenou, čili na případu mohou začít pracovat až někdy od září a není reálné očekávat, že své závěry představí dříve než v březnu 2022, spíše později. Panovaly přitom obavy, zda Softbank, nynější vlastník firmy Arm, bude schopen a ochoten tak dlouho čekat a zda nakonec spíše nepřistoupí k IPO, čili vstupu Armu na burzovní trh spojený s primární veřejnou nabídkou akcií.

Jensen Huang nyní v rozhovoru pro The Financial Times uvedl, že právě kvůli zkoumání regulačních úřadů je tu reálná možnost zdržení, nicméně nemá jít jen o jeden konkrétní případ. Huang prostě uvedl, že debaty mezi jeho firmou a regulátory jsou zdlouhavější a lhůty neodpovídají původnímu plánu, nicméně vedení NVIDIE je stále přesvědčeno o tom, že obchod se uskuteční a že úřady nakonec rozpoznají výhody celé akvizice.

NVIDIA se přitom už dříve se společnosti Softbank dohodla na tom, že konečné slovo by mělo padnout právě během března příštího roku, ovšem s případným posunutím termínu do září. Nyní tedy již velice pravděpodobné, že v březnu ještě rozhodnuto nebude. A i kdyby EK své závěry přinesla, nemusí to znamenat, že akvizici rovnou povolí, nebo zamítne. Může si vyžádat také další podklady či záruky.

Nedodržení stanovené lhůty pro dohodnutí podmínek a získání povolení může být přitom pro celou akvizici fatální, jak ukázal i pokus Qualcommu získat firmu NXP Semiconductor z roku 2018. Ten byl zhacen čínskými regulačními úřady, které své rozhodnutí nedokázaly vyřknout během 18měsíční lhůty plus jejího tříměsíčního rozšíření, což byl čas stanovaný danými společnostmi.



Čínské úřady přitom dostaly od NVIDIE podklady teprve letos v červenci, kdy je ostatně měla dostat také EK, a dle Tom's Hardware jistý čínský specialista na obchodní právo uvedl, že rozhodnutí může zcela reálně trvat rok a půl a na to by lhůta do konce září příštího roku nestačila.

