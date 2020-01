NVIDIA Ampere GA103 a GA104: první specifikace nových GeForce?

Nové zprávy spojené se světem grafických karet zahrnují také Intel DG2 druhé generace, který by měla údajně pro Intel vyrábět společnost TSMC. Jenomže tuto informaci přináší přímo server Adored.tv , jehož reputace jako důvěryhodného zdroje už byla zcela zničena tím, čím nás zásobil v minulém a předminulém roce o produktech firmy AMD. Takže téma Intelu jako zákazníka pro TSMC necháme raději spát a podíváme se na to, co se dozvídáme o čipech Ampere od NVIDIE, a to konkrétně GA103 a GA104.

Zatím ale jde stále jen o nepotvrzené informace, i když to vypadá, že přicházejí od dvou různých zdrojů. Jedním je server MyDrivers a druhým je jistý KittyCorgi, který v podstatě stejné informace sdílel na Twitteru už dříve, přičemž na MyDrivers se na ně neodkazuje. Buď to bylo opomenuto, anebo jde o skutečně o dva nezávislé zdroje. My se na tyto informace ale podíváme už jen kvůli tomu, že jde o vůbec první přesnější údaje o tom, co by si NVIDIA mohla pod herními GPU Ampere chystat.

Máme tu tak dvě konkrétní GPU, a ti GA103 a GA104, přičemž první by mohlo být spíše pro hi-end karty včetně (pozdější?) nástupkyně modelu RTX 2080 Ti, zatímco druhé už může zajímat daleko větší počet lidí jako GPU nejspíše pro GeForce RTX 3070 a 3080. Alespoň to by vyplývalo z označení, i když je tu jeden zádrhel, a sice to, že namísto GA103 bychom očekávali spíše GA102 jako GPU pro hi-end, takže i tento čip by mohl být určen pro víceméně běžné karty. Nicméně NVIDIA dosud jen málokdy použila označení GPU s lichým číslem na konci (naposled to bylo slabé GP107 generace Pascal).

Informace jsou takové, že GPU GA103 má dostat 60 jednotek SM (Streaming Multiprocessor) generace Ampere a GA104 by jich pak mělo mít 48. Pokud by měla být pravda, že nástupkyně karty RTX 2080 (Super) dostane 60 SM (čili 3840 CUDA), mohli bychom se těšit na slušnou porci výkonu navíc, ostatně RTX 2080 Super má ve výbavě 48 SM a vedle toho je ve hře také výrazné navýšení výkonu samotné architektury Ampere s přepracovanými jádry RT, o nichž se mluví jako o "RT CORE ADVANCED".

Nakonec tu máme údaj o 320bitové sběrnici pro RTX 3080, což by znamenalo nejspíše 10 GB paměti GDDR6 a výrazný nárůst celkové paměťové propustnosti oproti 256bitové sběrnici i za předpokladu nenavýšené propustnosti na pin. Dá se říci, že nic z toho není nepravděpodobné a ve skutečnosti jde o reálně přípustné specifikace.

Za několik měsíců se tak budeme moci vrátit a uvidíme, zda byly tyto fámy pravdivé. Nyní víme jen to, že NVIDIA samotná by mohla generaci Ampere blíže představit v březnu na GTC 2020. Dosud ale vůbec nepotvrdila, že Ampere bude určena i pro herní karty GeForce, takže na jakékoliv závěry je ještě brzy.

Ceny souvisejících / podobných produktů: