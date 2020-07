NVIDIA Ampere má skutečně využít nové 12pinové napájecí konektory

Čínský technologický server FCPOWERUP zabývající se převážně právě problematikou napájení a zdrojů uvedl, že NVIDIA opravdu využije nový napájecí konektor na svých kartách GeForce generace Ampere

Ten byl dokonce ukázán v náčrtku i na fotografii, takže my můžeme jasně vidět, že jde v podstatě jen o 12pinovou verzi starých konektorů PCIe. Nevypadá to ale tak, že by NVIDIA jen dala dva 6pinové PCIe vedle sebe, tomu neodpovídá provedení klíčů, čili zkosených hran. Čili že bychom mohli namísto jednoho nového 12pinového konektoru zapojit dva 6pinové, tak to nevypadá. A nejde samozřejmě jen o klíče, ale i o to, že dva samostatné 6pinové PCIe konektory obvykle nelze dát tak těsně vedle sebe, aby mohly být zapojeny stejně jako jeden 12pinový a pak jde i o to, že by dohromady stále poskytly jen 150 W a celé by to bylo k ničemu.

NVIDIA totiž jistě cílí i na to, aby jediný 12pinový konektor poskytl dostatek energie pro nové karty, jež mají být nebývale náročné na energii a jejich TBP (Total Board Power) má dosáhnout až 350 W . Kdyby tak efektivně šlo jen o dva 6pinové konektory vedle sebe, zapotřebí by byly hned dva (plus 75 W ze slotu PCIe x16).

Je tak pravděpodobnější, že NVIDIA prostě do jednoho 12pinového konektoru stáhne energii z různých PCIe pomocí speciální redukce či redukcí, i když je otázka, co z toho bude mít a hlavně co z toho budeme mít my. Kartu s TBP 350 W by měly nakrmit dva dnešní 8pinové PCIe (2x 150 W) plus 75 W ze slotu, které sice dohromady jistě zaberou o trošku více prostoru, ale nutnost využít redukce zase zbytečně zvyšuje přechodový odpor a přidává další, většinou zcela zbytečnou, délku kabeláže.

Dozvíme se tedy něco, co by mohlo údajný nový konektor ospravedlnit? K tomu zatím nemáme dost informací, jako třeba popis funkcí jednotlivých pinů a kolik z nich je určeno pro +12V a také tu má být i jistý sekundární 4pinový konektor, jehož účel je dosud neznámý. Je také možné, že nové napájecí konektory budou určeny pouze pro karty Founders Edition a AIB výrobci karet se v případě vlastních modelů budou moci zařídit po svém. Uvidíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: