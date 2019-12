NVIDIA brojí proti konzolím: GeForce jsou mnohem rychlejší než nová generace

Jensen Huang se o výhodách karet GeForce RTX rozpovídal na konferenci GTC China 2019 a jeho hlavní sdělení znělo tak, že tyto karty jsou mnohem rychlejší než konzole příští generace, čili PlayStation 5 a Xbox (Series X). Věc se má ale tak, že snad nikdo neočekával, že by nové konzole dokázaly nabídnout vyšší výkon ve srovnání s nejlepšími GeForce RTX. Jde také o to, co s dostupným výkonem dokáží dělat a jak jej umí využít.

CEO NVIDIE také v prezentaci srovnával starý notebook s GeForce GTX generace Maxwell s novým s RTX generace Turing a s technologií Max-Q, která slibuje výkon téměř na úrovni desktopových karet. Konkrétně šlo o Lenovo Y900 s GeForce GTX 980M a Lenovo Y740 s GeForce RTX 2080 Max-Q a právě i tato mobilní karta byla označena jako výkonnější v porovnání s chystanými herními konzolemi firem Sony a Microsoft.

Z oficiálních zdrojů ale přitom dosud nic nevíme o tom, jaký výkon by měly nové konzole mít. Víme, že budou založeny na APU od AMD s procesory Zen 2 a grafickou architekturou Navi 2 s podporou ray tracingu. Je ale zřejmé, že nemohou využít APU, které bude patřit mezi hi-endové čipy, neboť pak by i cena musela být někde zcela mimo očekávané mantinely. Jinými slovy, nové konzole určitě nebudou stát tolik, co PC nebo snad dokonce notebook s grafikou GeForce RTX 2080.

Nové konzole také přijdou až někdy před Vánoci příštího roku a do té doby se jistě změní i situace na trhu s grafickými kartami pro PC a je otázka, proč Huang už takto dopředu proti nim brojí. Možné je prostě to, že jeho proslov byl adresován lidem, kteří se rozhodují mezi pořízením moderního PC a nákupem nové konzole. Sdělení by tak znělo: nečekejte na nové konzole a kupte si lepší hardware už dnes.

Ceny souvisejících / podobných produktů: