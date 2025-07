Nvidia bude podporovat GeForce RTX na Windows 10 do října 2026

Už za necelého čtvrt roku, 14. října 2025 bude oficiálně ukončena podpora operačního systému Microsoft Windows 10. Poté už bude jen pro zájemce za poplatek. Spolu s tím vedle Microsoftu oznamují ukončení podpory tohoto systému i další firmy, které už nebudou své produkty dále rozvíjet pro nepodporovaný systém. V případě společnosti Nvidia si nových verzí hráči užijí ještě o rok déle a ovladače Nvidia GeForce Game Ready Driver pro Windows 10 budou vycházet až do října 2026. Hráči s tímto starším OS tak nadále budou mít ovladače připravené pro nejnovější hry. Poté už ale budou mít smůlu a další optimalizace nedostanou (to nemusí znamenat, že hry nutně nepojedou, ale nemusí jet tak dobře jako na Windows 11).

Pro majitele grafických karet architektur Maxwell, Pascal a Volta vyjdou poslední ovladače Game Ready Driver letos v říjnu 2025. Poté už budou k dispozici jen bezpečnostní čtvrtletní aktualizace, a to po dobu následujících tří let do října 2028. Karty tak budou podporovány po dobu 11 let. Na druhou stranu tyto karty přijdou o podporu pro výpočetní rozhraní Nvidia CUDA s novým updatem pro CUDA Toolkit.