Nvidia chystá Blackwell: GeForce RTX 5000 s chipletovou architekturou

Na kompletní řadu grafických karet GeForce RTX 4000 s architekturou Ada Lovelace stále ještě čekáme, nicméně Nvidia už pilně pracuje na nové generaci. Do jejího uvedení je ještě velmi daleko, takže nynější neoficiální informace je potřeba brát opravdu hodně s rezervou. Přesto bude zajímavé podívat se, čeho bychom se mohli v budoucnu dočkat. Nová generace karet GeForce RTX 5000 by měla být postavena na architektuře Blackwell, která je pojmenována po americkém statistikovi a matematikovi Davidu Haroldovi Blackwellovi, který žil mezi lety 1919 a 2010. Věnoval se např. teorii her, pravděpodobnosti a různým formám statistiky.



O nové generaci grafických karet toho pochopitelně v tuto dobu moc nevíme, hovoří se nicméně o tom, že by měla mít MCM architekturu, tedy být skládána pomocí chipletů podobně jako RDNA 3 od AMD. Také se hovoří, že půjde o největší výkonnostní skok v historii Nvidie, což by asi nikomu nevadilo, pokud se to neprojeví ve zvýšené spotřebě. Připomeňme však, že i poslední RTX 4000 šla nejen s výkonem opravdu hodně nahoru, ale i efektivitou, takže tady je opravdu hodně co překonávat a laťka je položena dost vysoko. Nová generace by měla být vyráběna pomocí 3nm procesu u TSMC a předpokládá se uvedení v roce 2024. Rok 2023 tak bude vyhrazen uvádění levnějších modelů nejnovější řady RTX 4000. Z dalších detailů bylo zmíněno ještě to, že SM dostanou novou strukturu a bude zde také hyperrychlá sběrnice propojující SM a chiplety.