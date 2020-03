NVIDIA chystá Foveated Rendering, dočkáme se za týden?

Informace o tom se objevila na twitterovém účtu NVIDIA ANZ (Australia and New Zealand), přičemž nyní už je tweet smazaný , takže byl zřejmě vypuštěn předčasně. Máme se těšit na 19. března, čili čtvrtek příštího týdne, který by měl představovat jakýsi předvoj letošního GTC 2020. To tedy bylo zrušeno, ale NVIDIA by měla vypustit do světa alespoň příslušné tiskové zprávy o novinkách, které se chystala na GTC představit.

Zmíněný tweet obsahoval animaci oka, které sleduje dva světelné body a je vcelku jasné, že půjde o technologii spojenou s tzv. Foveated Rendering. Tu nejlépe osvětlí následující video:

NVIDIA už dlouho koketuje s technologiemi, které se snaží zvýšit snímkovací frekvenci šetřením výkonu použitého tam, kde to není bezpodmínečně nutné. Jde i o variabilní shadery, ale nyní je to spíše pokračovatel technologie Multi-Res Shading, kterou jsme si představili na titulu Shadow Warrior 2 . V jejím případě jde jednoduše o renderování obrazu ve vysoké (výchozí) kvalitě pouze ve středu monitoru, přičemž na jeho okrajích je obraz vykreslován v nižším rozlišení. To ovšem nemělo zásadní vliv na navýšení výkonu a navíc se zde musí počítat s tím, že hráč bude většinou sledovat střed monitoru, což se hodí právě v FPS hrách, jako je Shadow Warrior 2, v nichž se zpravidla díváme tam, kam míříme. Ovšem naopak třeba v simulátorech by Multi-Res Shading nedával žádný smysl.

Foveated Rendering jde o velký kus dál a bere v potaz právě to, kam jsou zaměřeny naše oči. Jeho nedílnou součástí je tak kamerka či obecně sledovací zařízení, které směr pohledu zaznamená a pak už je to jasné. Systém dostane informaci o tom, jaká část obrazu by měla být vykreslena nejostřeji, čemuž se ihned přizpůsobí. A je zřejmé, že to musí dělat s co nejmenším zpožděním.

Takováto technologie se bude velice dobře hodit zvláště ve VR headsetech, kde je vysoká snímkovací frekvence důležitější než při hraní na monitoru. Ovšem právě i při hraní s běžnou výbavou by se mohla případně hodit, i když nelze automaticky počítat s tím, že NVIDIA takový hardware opravdu nabídne. Mohlo by jít o produkt ve stylu Tobii Eye Tracker, v jehož případě by ale velice záviselo na pořizovací ceně, neboť málokdo by chtěl takovou technologii využívat, když by si musel třeba za 230 dolarů koupit další hardware pro funkci, která by navíc ještě musela být podporována ze strany her. Takové peníze je pochopitelně daleko lepší vložit do nákupu výkonnější karty a právě proto lze počítat spíše s tím, že NVIDIA zkusí Foveated Rendering nabídnout spíše jen ve světě virtuální reality.

