NVIDIA chystá mobilní verze RTX 3000 Super, budou i desktopové?

O RTX 3000 Super nejnověji mluví @greymon55 , dle nějž mají být nové mobilní verze k dispozici brzy v příštím roce. A lze říci, že tehdy už na ně bude nejvyšší čas a pokud jde o desktopové verze, pak ty bychom mohli očekávat spíše už letos na podzim.

NVIDIA tak zřejmě přišla na chuť vypouštění mezigenerací grafických karet, díky nimž dokáže zaujmout nové zákazníky. V případě RTX 2000 se rozhodla přijít s modely Super i kvůli nové konkurenci ze strany firmy AMD a snad i kvůli tomu, aby povzbudila nerozhodné zákazníky, kteří o původní verze RTX 2000 neměli zájem vzhledem k nepřesvědčivému poměru výkonu a ceny, k čemuž přispělo také to, že velká část hardwarových prostředků byla vyhrazena tehdy ještě žalostné podpoře ray tracingu.

Nyní je situace jiná, ale možná s velice podobnými důsledky. Hráči by si aktuálně velice rádi koupili novou RTX 3000 za slušnou cenu, to je jisté. Ke konci roku ale už může být situace jiná a řada lidí si řekne, že už si raději počká na další generaci, takže právě na ně může cílit oživení nabídky.

Otázka ale je, zda NVIDIA vůbec bude mít čím zaujmout, když nedávno řady svých RTX 3000 zahustila modely RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti. Právě je by totiž měly doplnit verze Super, jež mohou snadno zapadnout mezi mobilní karty, které dosud žádné Ti verze modelů 3080, 3070 a a dokonce ani 3060 nedostaly.

Nicméně to není tak, že by neexistovala cesta, jak případné desktopové RTX 3080 Super a RTX 3070 Super přesto nabídnout. Hypotetická RTX 3080 Super může dále stavět na čipu GA102, neboť se může vmáčknout mezi 68 a 80 jednotek SM svých sousedek a za cca půl roku už mohou být také dostupné rychlejší paměti GDDR6X.

Horší je to v případě RTX 3070/Ti/Super, kde by Super musela být už lepší než verze Ti, neboť mezi ní a původní 3070 jsou v GPU jen malinké rozdíly (48 a 46 SM). Pokud jde ale o prostor mezi nimi oběma a RTX 3080, pak ten už je opět dostatečný, takže NVIDIA jistě má možnost svou nabídku ještě zhustit (i s ohledem na kapacitu paměti) a otázka je spíše ta, jak by to mohla zaonačit z marketingového hlediska.



