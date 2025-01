Nvidia chystá pracovní RTX GPU s Blackwellem a 96 GB VRAM

Včera byl zahájen prodej grafických karet GeForce RTX 5080 a RTX 5090, přičemž dostupnost je mizivá, což i v našich obchodech vedlo k podstatně vyšším cenám, než jsou ty doporučené. Je nepřekvapivé, že karty třetích stran mohou být dražší než referenční design, nicméně mluvíme tu zhruba o třetině navíc. V řadě karet s novou architekturou Blackwell se ale chystají další novinky. Zatímco GeForce půjde postupně dolů a v průběhu několika týdnů by se měl rozběhnout prodej RTX 5070 a RTX 5070 Ti s tím, že se očekává i pozdější představení RTX 5060 a RTX 5060 Ti, Nvidia chce rozšířit nabídku i nahoře. Nepůjde však o herní grafickou kartu, nýbrž o kartu pro pracovní stanice.

jak se bude jmenovat, to nevíme, ale objevily se záznamy o expedování takových karet, což napovídá, že by se něco takového mohlo brzy představit. Vzhledem k tomu, že se od 17. do 21. koná konference GTC 2025 v San Jose, která má být zaměřena na umělou inteligenci, dá se předpokládat, že k představení nové grafiky pro pracovní stanice by mohlo dojít právě zde.

Mohlo by tak jít o nástupce RTX 6000, nedá se vyloučit ani označení RTX 8000. O novém GPU víme zatím to, že by měl mít obrovské množství paměti, a to 96 GB GDDR7. Paměťová sběrnice má zůstat na 512 bitech, takže je otázkou, jak toho Nvidia vlastně dosáhne. Standardní RTX 5090 má 32 GB paměti v konfiguraci 16 čipů po 2 GB (a 32 bitech na čip). Poněvadž paměťová sběrnice zůstává na 512 bitech, znamenalo by to potřebu 6GB čipů, takové ale neexistují. Maximem jsou 3GB čipy, jenže těch je potřeba 32, což na první pohled nehraje s již zmíněnou šířkou sběrnice. Nvidia tedy bude muset sáhnout ke clamshell konfiguraci, kdy každý čip bude komunikovat jen přes 16bitové rozhraní. 32 čipů pak dá 32×16bit = 512 bitů a 32×3GB = 96 GB VRAM.