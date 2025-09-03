Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
Včera, Milan Šurkala, aktualita
V lednu představila společnost Project Digits, který se nyní přetavil v minipočítač Nvidia DGX Spark. Spolu s tím byly odhaleny další detaily o finální konfiguraci a použitém AI procesoru.
Nvidia chce přinést AI pro každého vývojáře AI, a tak v lednu představila Project Digits, což je maličké PC s 20jádrovým ARMem a Blackwell GPU pro vývoj AI systémů, přičemž má stejnou architekturu jako vysoce výkonné AI servery v datových centrech. To vývojářům usnadňuje práci. Nyní se dovídáme další detaily ohledně jeho finální varianty, počítače Nvidia DGX Spark. Máme tu tedy 20jádrový procesor GB10 SuperChip postavený na architektuře ARM, na jehož vývoji má lví podíl MediaTek. Skládá se z 10 jader Cortex-X925 a 10 jader Cortex A-725. To doplňuje 128 GB unifikované systémové paměti LPDDR5X, která běží na 256bitové sběrnici a dosahuje propustnosti 273 GB/s. Podle Nvidie má její kapacita stačit na to, aby pojala LLM s 200 miliardami parametrů a troufne si i na fine-tuning LLM se 70 miliardami. Pokud jde o výrobu, jde o 3nm proces od TSMC.
GPU je postaveno na architektuře Blackwell s Tensor Core 5. generace (výkon 1 PFLOP v NVFP4) a RT Core 4. generace, je zde také po jednom NVENC a NVDEC (enkodéru a dekodéru videa). Klasický výkon v FP32 dosahuje 31 TFLOPS, jde tedy o stejný výkon jako u GeForce RTX 5070. Jako úložiště může mít tento malý počítač 1TB nebo 4TB SSD typu NVMe M.2 se šifrováním. Nechybí 4 porty USB-C, jeden konektor RJ-45 s podporou 10 GbE a ConnectX-7 Smart NIC, který dovoluje spojení dvou těchto počítačů pro dvojnásobný výkon (pak si tedy troufne i na modely se 405 miliardami parametrů). Nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3, grafickým výstupem je pak HDMI 2.1a (procesor sám o sobě podporuje ještě 3 DisplayPorty navíc).
Nvidia DGX Spark běží na operačním systému Nvidia DGX OS a má rozměry 150×150×50,5 mm, přičemž váží 1,2 kg. TDP procesoru byla stanovena na 140 W. Tento procesor najdeme ale i v podobných sestavách jiných značek. Např. Acer představil Veriton GN100, který rovněž běží s čipem GB10. Začínat bude na ceně 3999 EUR.
