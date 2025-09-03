Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
Počítače
>
NVIDIA

Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
V lednu představila společnost Project Digits, který se nyní přetavil v minipočítač Nvidia DGX Spark. Spolu s tím byly odhaleny další detaily o finální konfiguraci a použitém AI procesoru.
Reklama
Nvidia chce přinést AI pro každého vývojáře AI, a tak v lednu představila Project Digits, což je maličké PC s 20jádrovým ARMem a Blackwell GPU pro vývoj AI systémů, přičemž má stejnou architekturu jako vysoce výkonné AI servery v datových centrech. To vývojářům usnadňuje práci. Nyní se dovídáme další detaily ohledně jeho finální varianty, počítače Nvidia DGX Spark. Máme tu tedy 20jádrový procesor GB10 SuperChip postavený na architektuře ARM, na jehož vývoji má lví podíl MediaTek. Skládá se z 10 jader Cortex-X925 a 10 jader Cortex A-725. To doplňuje 128 GB unifikované systémové paměti LPDDR5X, která běží na 256bitové sběrnici a dosahuje propustnosti 273 GB/s. Podle Nvidie má její kapacita stačit na to, aby pojala LLM s 200 miliardami parametrů a troufne si i na fine-tuning LLM se 70 miliardami. Pokud jde o výrobu, jde o 3nm proces od TSMC.
 
Nvidia DGX Spark
 
GPU je postaveno na architektuře Blackwell s Tensor Core 5. generace (výkon 1 PFLOP v NVFP4) a RT Core 4. generace, je zde také po jednom NVENC a NVDEC (enkodéru a dekodéru videa). Klasický výkon v FP32 dosahuje 31 TFLOPS, jde tedy o stejný výkon jako u GeForce RTX 5070. Jako úložiště může mít tento malý počítač 1TB nebo 4TB SSD typu NVMe M.2 se šifrováním. Nechybí 4 porty USB-C, jeden konektor RJ-45 s podporou 10 GbE a ConnectX-7 Smart NIC, který dovoluje spojení dvou těchto počítačů pro dvojnásobný výkon (pak si tedy troufne i na modely se 405 miliardami parametrů). Nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3, grafickým výstupem je pak HDMI 2.1a (procesor sám o sobě podporuje ještě 3 DisplayPorty navíc). 
 
Nvidia GB10 SuperChip
 
Nvidia DGX Spark běží na operačním systému Nvidia DGX OS a má rozměry 150×150×50,5 mm, přičemž váží 1,2 kg. TDP procesoru byla stanovena na 140 W. Tento procesor najdeme ale i v podobných sestavách jiných značek. Např. Acer představil Veriton GN100, který rovněž běží s čipem GB10. Začínat bude na ceně 3999 EUR.
 
Acer Veriton GN100
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Včera, Milan Šurkala8
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Včera, Milan Šurkala15
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Dnes, Milan Šurkala
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Včera, Milan Šurkala6
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Včera, Milan Šurkala5
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Včera, Milan Šurkala8
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Včera, Milan Šurkala15
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
2.9.2025, Milan Šurkala5
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
2.9.2025, Milan Šurkala
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
2.9.2025, Milan Šurkala11