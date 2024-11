Nvidia: divize AI je 8× větší než před 2 lety, herní GeForce sice rostou, ale méně

Nvidia před několika dny zveřejnila své finanční výsledky a opětovně tu máme výrazný rekord. Ačkoli mnozí předpovídali, že bublina AI velmi rychle splaskne, zatím se tak neděje. Firmě se totiž meziročně povedlo navýšit příjmy o 94 % z 18,12 na 35,09 mld. USD. Čistý zisk se pak zvýšil dokonce o 109 %, přičemž vyrostl z 9,24 na 19,31 mld. USD. Toto vše znamená, že Nvidia má opravdu extrémně vysokou čistou(!) marži 55 %. Firma předpokládá, že i v dalším čtvrtletí poroste, nicméně očekává mírné zpomalení nárůstu. Pojďme se podívat, čemu se jak dařilo.



Divize Data Center, která má na svědomí výpočetní akcelerátory, meziročně vyrostla ze 14,51 na 30,77 mld. USD, což je více než dvojnásobně. Nvidia zde např. oznámila nasazení karet Hopper H200 do různých cloudových služeb, vytváření japonského nejsilnějšího superpočítače pro AI na bázi architektuře Blackwell, velkým milníkem je také superpočítač Colossus od xAI s 100 tisíci GPU Hopper.

Dobře si vedle také divizes grafickými kartami GeForce. Ta si připsala 3,28 mld. USD, což je meziročně nárůst o 14 % (proti výsledku před dvěma lety je to ale více než 2násobek). Nvidia zde vyzdvihuje 20 nových herních titulů s podporou GeForce RTX a DLSS (např. Indiana Jones and the Great Circle a Dragon Age: The Veilguard), dále také oslavu 25letého výročí vzniku prvního GPU, GeForce 256