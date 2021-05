NVIDIA DLSS je už k dispozici i pro VR tituly

Technologii NVIDIA DLSS máme spojenu především s hrami, které využívají ray tracing, kvůli čemuž jsou velice náročné na hardware. NVIDIA se tak logicky zaměřuje především na takové hry, jimž DLSS umí podstatně navýšit snímkovací frekvenci, která klesla právě kvůli ray tracingu. Ovšem DLSS může velice dobře posloužit také ve hrách pro virtuální realitu, čili VR headsety, kde je velice vhodné dosáhnout co nejvyšší snímkovací frekvence, aby byla grafika co nejplynulejší a s rychlou odezvou. Zde už to totiž není jen o kvalitním zážitku, ale také o tom, aby se nám z hraní nedělalo špatně.

Zvláště pak nové headsety mohou představovat velké žrouty výkonu. Například takový Vive Pro 2 od HTC , který má ve výbavě 5K displej s obnovovací frekvencí 120 Hz může snadno vytížit i hi-end sestavu.

NVIDIA nyní zprovoznila DLSS konkrétně na titulech No Man's Sky, Wrench a Into The Radius, přičemž na prvním jmenovaném provedla i testy v rozlišení Ultra HD, ovšem s DLSS nastaveným na nízkou kvalitu (Performance Mode). Není pak divu, že rozdíly jsou velké a že díky technologii NVIDIE získáme až dvojnásobný počet snímků za sekundu, což platí konkrétně pro RTX 2060.

Vedle toho NVIDIA tento měsíc zprovozní či zprovoznila DLSS na dalších šesti hrách, a to Amid Evil, Metro Exodus: PC Enhanced Edition, Everspace 2, Aron's Adventure, Scavengers a Redout: Space Assault, díky čemuž je takových her celkem už padesát

My jsme nyní zvědaví na to, jak se předvede AMD se svou FidelityFX Super Resolution (FSR), která má oproti starším zprávám být připravena už brzy a možná že o ní více uslyšíme za necelé dva týdny na Computexu.

