NVIDIA doplňuje nabídku GeForce NOW o řadu indie titulů

Od NVIDIE pochopitelně nečekáme, že dokáže, aby se do seznamu her pro GeForce NOW začaly opět ve velkých počtech zařazovat ty nejpopulárnější hry a zvláště pak AAA tituly od společnosti jako 2K Games, Bethesda, Activision Blizzard, Konami, Rockstar, Capcom či EA. Nicméně je tu přeci jen světlo naděje, protože NVIDIA získala podporu Epic Games, což je nyní nově i herní vydavatel. Jako takový získal Epic Games pod svá křídla už první studia, a to především Remedy Entertainment a díky tomu už může GeForce NOW nabídnout i titul Control.

Jenomže většinou to budou asi méně známé tituly od nezávislých vývojářů, což ale samozřejmě není důvod k tomu si stěžovat. V aplikaci GeForce NOW je tak nově dostupný řádek Indie Spotlight, kde budou představovány nedávné hity i dlouhodobě oblíbené položky od nezávislých studií.

Nově jde konkrétně o následující hry:

Draganronpa 2: Goodbye Despair od Spike Chunsoft



Dwarrows od Lithic Entertainment



Jack Orlando: Director's Cut a Knights and Merchants od Topware Interactive



Mount & Blade II: Bannerlord (dostupné od pondělí v den vydání PC verze) a Mount & Blade: With Fire and Sword od TaleWorlds



Postal 2 od Running with Scissors



Speed Runners od tinyBuild

The Cycle od Yager



Tropico 5 od Kalypso Media

Mount & Blade II: Bannerlord je přitom horká novinka, kterou TaleWorlds Entertainment vypustili v PC verzi před několika dny a už nyní je na ni na Steamu sleva 10 procent.

Další novinky pro GeForce NOW nastoupí opět příští týden.

