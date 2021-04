NVIDIA GANverse3D dokáže z 2D snímků vytvořit 3D objekty

NVIDIA GANverse3D je tak další AI, která dokáže pracovat s obrazovými daty a tentokrát slouží k tomu, aby v nich rozpoznala 3D objekt a ten poté i vytvořila. Třeba jako model auta KITT ze seriálu Knight Rider.

Umělé inteligenci přitom stačí jen jedna fotografie, takže je zřejmé, že zbytek si musí domyslet, a to jako obvykle na základě trénování s využitím velkého objemu vstupních dat. Jak je také vidět z následujícího videa, 3D grafici si zatím opravdu nemusejí hledat novou práci, neboť výstupy zatím nevypadají moc dobře. 3D modely nejsou detailní, nemají čisté linie a zkrátka jsou v zobrazovaném stavu v podstatě nepoužitelné či možná použitelné, ale jen jako 3D primitivum pro další zpracování. Jde ale samozřejmě jen o začátek a systémy AI už nejednou ukázaly, jakého překotného vývoje se můžeme dočkat.

Zatím to také vypadá, že NVIDIA GANverse3D umí pracovat pouze s auty, neboť byla i vytrénována na fotografiích aut zabraných z různých úhlů. AI má díky tomu ještě vcelku dobrou představu o tom, jak má vypadat tvořený objekt v místech, která nejsou na vstupní fotografii vidět. Zajímavé tak je, že pro vytrénování nebyly použity žádné 3D modely, z nichž by mohla AI zjistit, co by měla vytvořit z fotografie, čili trénovala opravdu čistě jen pomocí 55 tisíc fotografií aut.

Vytvořené modely pak mohou být využity ihned ve 3D prostředí NVIDIA Omniverse, čili real-time simulační 3D platformě.

