NVIDIA GeForce NOW v květnu přidá kopu her včetně Alan Wake

NVIDIA GeForce NOW může být pro mnohé zákazníky dnes jediným rozumně dostupným způsobem, jak si za přijatelný peníz zahrát i náročnější PC hry a může posloužit do té doby, než se z grafických karet opět stane cenově dostupné zboží. Tedy doufejme, že ta době opět někdy nastane.

Je tak pouze dobře, že GeForce NOW v květnu dostane podporu 61 her, přičemž v tomto týdnu je to rovnou 17 a patří mezi ně třeba hororový Alan Wake ze Steamu i se samostatným DLC Alan Wake’s American Nightmare od finského studia Remedy. Pokud namísto hororů máte raději FPS akci, pak je tu Call of Juarez: Gunslinger rovněž ze Steamu a pro závodníky zase MotoGP21 ze stejného obchodu.

Na Epic Games Store je mimochodem od 17:00 dnešního dne k dispozici akční survival adventura Pine, kterou NVIDIA také přidala do podpory platformy GeForce NOW. Zde je pak seznam všech her s podporou od tohoto týdne:

A zde máme zbytek her chystaných pro květen:

Ceny souvisejících / podobných produktů: