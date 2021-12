NVIDIA GeForce RTX 3050 by přece jen měla dorazit už v lednu i s RX 6500XT

Už jsme se také dozvěděli, že navzdory očekáváním nemá jít o kartu s čipem GA107, ale se silnějším GA106-150, ovšem samozřejmě ve více osekané verzi než na RTX 3060. I tak by ale desktopová RTX 3050 mohla mít 3072 CUDA jader, což by bylo o polovinu více než na mobilní RTX 3050 s GA107 a i výrazně více než na mobilní RTX 3050 Ti. Vedle toho máme počítat se 128bitovým rozhraním a kapacitou 8 GB GDDR6.

Pokud si NVIDIA skutečně chystá tuto kartu na konec ledna, mohla by ji představit už předem na CES 2022, stejně jako AMD své nové Radeony.

Obě tyto karty by měly být založeny na čipu Navi 24, který se dosud ještě nedočkal nasazení na žádném nabízeném produktu. Radeon RX 6500 XT by měl používat plnou konfiguraci tohoto GPU s 1024 Stream procesory a RX 6400 slabší verzi s pouhými 768 jádry. Obě karty budou vybaveny 4 GB paměti GDDR6, takže těžaře Etherea už rozhodně nezaujmou, neboť nepojmou potřebný DAG soubor. Jiné coiny se ale na nich případně těžit mohou. Ale také hráči budou rádi, když na takovém hardwaru rozběhají ve Full HD moderní hry ještě ve slušné kvalitě.

Do toho všeho by se měla zamíchat také karta Arc A380 od Intelu , low-end první generace Xe-HPG. Na začátku příštího roku by se tak mohla objevit řada cenově dostupných produktů, tedy dostupných asi pouze jen dle výrobcem stanovené ceny.