NVIDIA GeForce RTX 3060 bude na konci února, jaký je plán?

GeForce RTX 3060 bude jako první karta založena na čipu GA106 a zde konkrétně ve verzi 300. Nabídnout má tak 3584 CUDA jader, 28 RT a 112 Tensor, přičemž NVIDIA se rozhodla, že 6 GB paměti je na takovou kartu už opravdu málo. Ale namísto toho, aby se rozhodla nabídnout 8 GB paměti jako na RTX 3060 Ti či RTX 3070, sáhla rovnou po 12 GB na užší sběrnici.

NVIDIA přitom dosud nekomentovala své rozhodnutí vyslat na trh kartu spadající v rámci moderní generace přinejlepším do střední třídy, která má přitom více paměti i v porovnání s herním hi-endem v podobě RTX 3080. Obecně se míní, že je to prostě reakce na Radeony s tím, že se plánovaly také 20GB a 16GB verze RTX 3080 a 3070, ovšem ty asi vzhledem k situaci na trhu jen tak neuvidíme.

Čili recenzenti budou mít tak akorát dost času na to, aby do konce února připravili své testy a právě i na konec února je naplánován začátek prodeje nových karet. Když si přitom vzpomeneme na představení Ampere, pak to i přes velké porodní potíže probíhalo poněkud svižněji, ostatně NVIDIA je oficiálně představila 1. září a už 17. září začal prodej karty RTX 3080. Na RTX 3060 budou zákazníci čekat po jejím představení o měsíc déle, a tak je ještě brzy i na to řešit jejich dostupnost. Je však zřejmé, že i po těchto kartách skočí těžaři kryptoměn, kteří si ostatně dnes také nemohou moc vybírat. Hodnota Bitcoinu i Etherea sice v posledních dnech kolísá, ale na velice vysoké hladině, která v případě Etherea odpovídá tomu, kde tato kryptoměna byla právě před třemi lety, v době vrcholící druhé vlny těžby na grafických kartách.

Zatím tak můžeme předpokládat, že i karet RTX 3060 bude na trhu málo, neboť budou velice žádané a s cenami odpovídajícími doporučené částce 329 USD počítat nelze.

