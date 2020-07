NVIDIA GeForce RTX 3080: o pětinu rychlejší než RTX 2080 Ti?

V dohledné době bychom už měli zjistit, zda měl pravdu a GeForce RTX 3080 skutečně nabídne 4352 CUDA jader a 10 GB paměti s propustností 19 Gb/s na pin. Počet jader totiž zcela odpovídá výbavě dnešní RTX 2080 Ti, takže s nimi by nová RTX 3080 jistě mohla být o pětinu rychlejší, když přihlédneme k pravděpodobně vylepšené architektuře v kombinace s vyššími takty. Výbava 10 GB paměti s 19 Gb/s na pin je také plně v souladu s udávaným výkonem a stejně tak údajné TBP 320 W.

To by tak znamenalo, že RTX 3080 bude o cca polovinu rychlejší než dnešní RTX 2080 a pak už by jen záleželo na tom, jaké ceny NVIDIA nasadí, neboť o polovinu rychlejší nástupce by se srovnatelnou cenou představoval velice slušnou nabídku. NVIDIA se ostatně dle nejnovějších zpráv pečlivě připravuje na nástup nové generace, a to tak, aby na skladech zbylo jen minimum starých výkonných karet, jež už prý jednak přestala vyrábět a pak i využívá výkonné, ale méně podařené čipy TU106 na low-endových kartách.