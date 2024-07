Nvidia GeForce RTX 5090 by měla mít základní frekvenci až 2,9 GHz

Architektura Nvidia Blackwell už byla představena pro výpočetní karty, nicméně ve spotřebitelské oblasti na své odhalení stále ještě čeká. O vlajkové lodi GeForce RTX 5090 padlo už několik zmínek a nyní tu máme další. Ta se týká frekvence čipu. Zatímco RTX 4090 má základní frekvenci 2,23 GHz a Boost na 2,52 GHz, u RTX 5090 se spekuluje o tom, že by se základní frekvence měla posunout na 2,9 GHz. Dá se předpokládat, že v takovém případě by se Boost mohl dostat i přes hranici 3 GHz. Základní takt by tak vzrostl o 30 % a další navýšení výkonu může zajistit sama nová architektura i případné navýšení počtu jader (tam čekáme 33% navýšení počtu CUDA jader u plnohodnotného čipu, kolik jich bude ale aktivních, není jasné). Kam se to tedy dostane, to ale stále ještě nevíme, s takovými čísly tu nad námi visí možnost mnoha desítek procent nárůstu až dvojnásobek.

Velkou otázkou pochopitelně zůstává, co udělá navýšení počtu jader a frekvence se spotřebou. Zůstane stále na hodnotě 450 W? Měli jsme tu zprávy, že by se spotřeba mohla dostat na 600 W, ale i to, že zůstane na stejné hodnotě jako dnes.

Z dalších informací víme to, že čip GB202 bude sice podporovat 512bitové paměti, RTX 5090 by ale měla využívat 448bitovou sběrnici a 14 2GB paměťových čipů GDDR7 s rychlostí 28 Gbps. To by mělo vyhnat propustnost pamětí z nynějších 1008 GB/s na 1568 GB/s a kapacita by měla mírně vzrůst ze 24 GB na 28 GB. Spekulace se rojí i nad možným modelem RTX 5090 Ti/Super, který by měl větší počet jader a plnou 512bitovou sběrnici (tu jistě využijí výpočetní karty) s 32 GB VRAM, tuto možnost bych ale vedle takové "bestie", jakou by měla být RTX 5090, neviděl jako příliš pravděpodobnou.