NVIDIA: Grace je 2x rychlejší a 2,3x efektivnější než Intel Ice Lake

Nedávno se NVIDIA zmínila, že Grace Superchip je i o polovinu rychlejší než dva procesory AMD Rome , přičemž je třeba zdůraznit, že Grace Superchip jsou ve skutečnosti dva 72jádrové Grace. NVIDIA přitom srovnávala se starší generací procesorů EPYC, přičemž na trhu jsou už dávno novější procesory Milan s výrazně vyšším výkonem na takt.

V případě srovnání Grace s procesory Intel je to jiné, neboť Ice Lake jsou sice také už starší, ovšem nástupnické Sapphire Rapids stále ještě nejsou k dispozici, takže NVIDIA nemá pro porovnání k dispozici nic novějšího, ale to jí pochopitelně vůbec nevadí.

My musíme také ještě dodat, že samotné procesory Grace se ještě nechystají na trh a dorazit mají až někdy na začátku příštího roku, čili v tu dobu už budou Rome čtyři roky staré, ale především už budou na trhu 5nm Genoa generace Zen 4 a Intel by už také měl mít k dispozici novou generaci, a to zmíněné Sapphire Rapids.

NVIDIA nyní tvrdí, že Grace jsou 2x rychlejší a 2,3x energeticky efektivnější než Ice Lake v Weather Research and Forecasting (WRF), čili v HPC modelu využívaném v předpovědích počasí.

Nejde tu ovšem o opravdové a ověřené srovnání výkonu, ale o jakýsi předpoklad, což je i důvod toho, že tento "benchmark" není moc konkrétní. Hlavní popisek ostatně mluví o "tradičním CPU", což je dle popisku konkrétně "Intel Ice Lake 8360Y".

NVIDIA tak využila procesor Xeon Platinum 8360Y, která má 36 a ne plných 40 jader, respektive jde dle popisku o výkon 2paticového serveru. To má svou logiku, neboť i zde byl pro něj soupeř Grace Superchip, čili dva 72jádrové Grace, takže NVIDIA tu měla převahu dvojnásobného počtu jader. Vidíme tu tak v podstatě přímý souboj 144 fyzických jader ARM proti 72 fyzickým a 144 logickým jádrům Intel, takže už ani není moc překvapivé, že Grace Superchip vede s takovým rozdílem. A to zvláště když se dozvídáme, že WRF je velice citlivý na paměťovou propustnost, a zde by tak měla mít NVIDIA velkou výhodu díky tomu, že Grace využívají mix pamětí LPDDR5X ECC a HBM3, zatímco Ice Lake využívají přinejlepším DDR4. Sapphire Rapids ale už přijdou i ve verzi s vlastními paměťmi typu HBM (nehledě na modernější mikroarchitekturu) takže v jejich případě by už takový test jistě dopadl jinak.

Uvidíme tedy, zda NVIDIA skutečně na trh v roce 2023 vypustí nejrychlejší procesor pro HPC, analýzu dat či prostě serverové nasazení, jak slibuje. V některých typech zátěže skutečně nejvýkonnější být může, ale ani to není jistota úspěchu.