NVIDIA GTC bude v dubnu, záběr bude opět široký

GPU Technology Conference proběhne v termínu 12. až 16. dubna a odstartuje projevem Jensena Huanga. Následovat budou sice přednášky, workshopy Deep Learning Institute (DLI) a setkání s experty (Connect with the Experts), ovšem ne osobní, čili stále půjde o virtuální událost streamovanou přes Internet. GTC 2021 tak bude v základu zdarma, ale pokud má někdo zájem právě o workshopy DLI, musí při registraci složit ještě 249 USD.

Náplní GPU Technology Conference jsou všechny věci týkající se GPU, čili hry nejsou vyloučeny, ale těm jsou věnovány jiné tematické akce, takže pokud se NVIDIA světa her dotkne, pak spíše jen okrajově. Jinak ale půjde spíše o vše ostatní, co spadá do světa GPU, nebo s ním sousedí, takže především umělá inteligence, robotika, hluboké učení, datová centra, HPC a virtualizace, věda, finančnictví, grafický design, zdravotnictví, vysoké školství a věda, výroba, média a zábava, IoT, 5G, komerce a telekomunikace.

NVIDIA aktuálně přijímá registrace od vývojářů, výzkumníků, inženýrů a jiných profesionálů, kteří by se rádi podělili se svou prací. A pokud jde o hry, lze předpokládat, že půjde především o pokrok v oblasti ray tracingu, virtuální či rozšířené reality či herních enginů.

Abychom pak sledovali projev Jensena Huanga, k tomu se nebudeme potřebovat registrovat a řada prezentací a webinářů bude také poté k dispozici i ve formě záznamů streamovaných na Internetu. Ale o tom až za více než dva měsíce.

