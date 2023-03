Nvidia H100 NVL: 94GB karta pro trénování GPT a jiných LLM

Trénování systémů LLM (Large Language Model), jako je např. GPT, vyžaduje velmi výkonný hardware a společnost Nvidia uvádí nové karty, které jsou k tomuto účelu přímo optimalizovány. Jednou takovou novinkou je Nvidia H100 NVL, která je určena do slotu PCIe Gen5. V zásadě jde o dvojitou kartu, kde každá z nich má 6 čipů s pamětí HBM3, přičemž oproti dosavadní praxi, kdy jen 5 z nich bylo aktivních, což vedlo k celkové kapacitě 80 GB, zde jsou aktivní všechny. Přesto ale nedosahuje 96GB kapacity, ale "jen" 94 GB. Celá dvojitá karta tak dosahuje 188 GB paměti. Pokud jde o paměťovou propustnost, ta vzrostla z 2 TB/s (H100 PCIe), resp. 3,35 TB(s (H100 SXM) až na 7,8 TB/s (2×3,9 TB/s).



Podle Nvidie je novinka až 12krát rychlejší v trénování GPT-175B (se 175 miliardami parametrů) proti kartám A100. Např. při trénování Mixture of Experts (MoE) Transformer Switch-XXL se 395 miliardami parametrů a 8000 GPU by A100 potřebovalo 7 dní, zatímco H100 NVL by to ve stejném počtu GPU mělo zabrat jen 20 hodin. Pokud jde o výkon v FP32, zde se dvojitá karta dostává na 134 TFLOPS. Co se týče spotřeby, tak ta je konfigurovatelná na 2×350-400 W. Ke komunikaci je tu použit NVLink s rychlostí 600 GB/s a již zmíněné rozhraní PCIe Gen5 se 128 GB/s.