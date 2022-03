NVIDIA Hopper: 48 MB cache a jeden GPC s podporou grafiky?

V případě čipů jako GA100 sice mluvíme o grafických akcelerátorech, ale to spíše jen proto, že jde o výpočetní akcelerátory, které mají svůj původ a základ v klasických grafických čipech, ovšem grafickou kartu na nich založit nelze. Není tu potřebný 3D či multimediální engine, což se dalo očekávat i od nového GH100 generace Hopper.

Jak uvádí výše uvedený leak, který pochází z dobře známého hacku serverů NVIDIE , máme tu mít celkem osm GPC (Global Processing Cluster), z nichž jeden GPC má obsahovat 3D engine. Těžko říci, co to má představovat pro praktické nasazení tohoto čipu, čili k čemu jeden GPC s podporou grafiky bude.

Známý Locuza už tuto informaci převedl do grafické podoby, která je pochopitelně do značné míry založena na odhadech a předpokladech. Zahrnuje i novou informaci, že GH100 má obsahovat celkem 48 MB paměti L2 cache, což tedy není zrovna velký nárůst oproti 40 MB této paměti na čipu GA100.

Můžeme také připomenout, že herní GeForce generace Ada mají nabídnout až 96 MB L2 cache v čipu AD102, což by už v jejich případě byl několikanásobný rozdíl oproti Ampere, a tak se přirozeně objevily názory, že NVIDIA se chystá následovat AMD a využít obdobu její Infinity Cache, která značně zvyšuje výkon grafik RDNA 2. I tato informace o kapacitě L2 cache v čipech Ada byla vytažena z dat ukradených NVIDII, čili to zřejmě bude pravda, ale jednak nám to neřekne nic o tom, k čemu bude taková paměť využita a už vůbec ne o tom, jaký bude GH100.