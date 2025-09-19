Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
GeForce
>
Intel
>
Intel
>
NVIDIA

Nvidia investuje 5 mld. USD do Intelu, jeho CPU budou mít integrované GeForce RTX

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia investuje 5 mld. USD do Intelu, jeho CPU budou mít integrované GeForce RTX
Intel možná zamíří opětovně vzhůru. Dostává další finanční injekci, a to od společnosti Nvidia. Ta do něj investuje 5 mld. USD a umožní mu integrovat GeForce do jeho CPU.
Reklama
Na poli procesorů a grafických čipů dochází k nemalému zemětřesení. Společnosti Intel a Nvidia totiž spojují své síly. Cílem bude vytvořit nové čipy pro AI na architektuře x86, ačkoli Nvidia sama o sobě využívá ve svých procesorech Grace architekturu ARM. Nové generace procesorů pro datová centra využijí systém Nvidia NVLink a budou zahrnovat speciální procesory Intelu postavené pro Nvidii pro integraci do její AI infrastruktury, kterou nabízí. 
 
 
To ale zdaleka není vše. Intel bude mít také nové integrované grafické čipy a to Nvidia RTX. Tohle ale vzbuzuje hned několik otázek. Hraní na iGPU v procesorech Intel tak sice bude zase o něco snazší, dá se čekat vyšší výkon a lepší ovladače (i když poslední generace Arc Battlemage jsou už poměrně slušné v obou těchto parametrech), jenže co to bude znamenat pro budoucnost GPU od Intelu a AMD? Desktopová GPU Intelu přežívají a vyvíjejí se i díky tomu, že Intel má tak silnou pozici v iGPU, což by se tímto ztratilo (a funguje to i obráceně). Obě platformy se totiž navzájem podporují, desktopová staví na silné integrované základně a integrovaná staví na optimalizacích, které jsou nutné pro tu desktopovou. 
 
Jestli ale Intel bude mít iGPU od Nvidie, bude to znamenat minimálně omezení (pokud ne konec) jeho vlastních iGPU, což ohrožuje i budoucnost dGPU. Je možné, že GPU Nvidie budou jen v některých výkonnějších aplikacích a jinde si Intel ponechá svá vlastní iGPU. To se ale teprve uvidí. I zde by měla najít své místo technologie NVLink.
 
Problémem je to ale i pro budoucnost GPU od AMD. To už tak nemá silnou pozici na trhu s GPU, v integrované oblasti ho drtí Intel, v desktopové Nvidia, a nyní by ho Nvidia ohrožovala i v té integrované, kde doposud chyběla. Nezodpovězenou otázkou je, zda díky tomuto začne Nvidia vyrábět některé své čipy i u Intelu.
 
Pro Intel tato spolupráce znamená ale ještě jednu zajímavost. Nvidia totiž hodlá koupit akcie Intelu v hodnotě 5 mld. USD (23,28 USD za akcii), což může být další finanční vzpruhou pro strádající společnost (musí to ještě schválit příslušní regulátoři). Podle Huanga v této dohodě nemá žádné prsty Trumpova administrativa a říká, že jednání mezi Intelem a Nvidií probíhala zhruba rok. Akcie Intelu na základě této zprávy vyskočily o 23 % na 30,6 USD za akcii, akcie Nvidie pak o 3,5 % na 176,2 USD.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (9)|Další z rubriky:
Nvidia má být první firmou využívající 1,6nm proces TSMC A16, efektivitu zlepší i výrobou
Nvidia má být první firmou využívající 1,6nm proces TSMC A16, efektivitu zlepší i výrobou
16.9.2025, Milan Šurkala8
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
XFX přešel u RX 9060 XT na GDDR6 paměti Samsungu: o 10 °C nižší teplota i nižší spotřeba
15.9.2025, Milan Šurkala
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
Intel Arc Pro B50 nejprodávanějším workstation GPU na Neweggu
15.9.2025, Milan Šurkala
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
11.9.2025, Milan Šurkala10
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
AMD představuje 6jádrový Ryzen 5 5600F, má jen 4GHz Boost, nejméně v celé sérii
AMD představuje 6jádrový Ryzen 5 5600F, má jen 4GHz Boost, nejméně v celé sérii
18.9.2025, Milan Šurkala1
Dva elektrické letouny XPeng se před přehlídkou srazily ve vzduchu, jeden začal hořet
Dva elektrické letouny XPeng se před přehlídkou srazily ve vzduchu, jeden začal hořet
17.9.2025, Milan Šurkala3
OpenAI 3násobně zvyšuje predikce svých nákladů, do roku 2029 utratí 115 mld. USD
OpenAI 3násobně zvyšuje predikce svých nákladů, do roku 2029 utratí 115 mld. USD
17.9.2025, Milan Šurkala
MediaTek má za sebou tape-out svého high-end čipu pomocí 2nm procesu u TSMC
MediaTek má za sebou tape-out svého high-end čipu pomocí 2nm procesu u TSMC
17.9.2025, Milan Šurkala
Intel 14A kvůli High-NA EUV nebude levný, přinese ale o 15-20 % více výkonu na watt
Intel 14A kvůli High-NA EUV nebude levný, přinese ale o 15-20 % více výkonu na watt
17.9.2025, Milan Šurkala12
XPG uvedlo počítačovou skříň Valor Air Pro a chladiče Maestro Plus s displejem
XPG uvedlo počítačovou skříň Valor Air Pro a chladiče Maestro Plus s displejem
17.9.2025, Milan Šurkala1
AMD představuje nové Ryzeny 5 7400 a 7400F na architektuře Zen 4
AMD představuje nové Ryzeny 5 7400 a 7400F na architektuře Zen 4
16.9.2025, Milan Šurkala
Dell má nový pracovní WQHD monitor S2725DC se 144Hz frekvencí
Dell má nový pracovní WQHD monitor S2725DC se 144Hz frekvencí
16.9.2025, Milan Šurkala5