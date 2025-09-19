Nvidia investuje 5 mld. USD do Intelu, jeho CPU budou mít integrované GeForce RTX
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Intel možná zamíří opětovně vzhůru. Dostává další finanční injekci, a to od společnosti Nvidia. Ta do něj investuje 5 mld. USD a umožní mu integrovat GeForce do jeho CPU.
Na poli procesorů a grafických čipů dochází k nemalému zemětřesení. Společnosti Intel a Nvidia totiž spojují své síly. Cílem bude vytvořit nové čipy pro AI na architektuře x86, ačkoli Nvidia sama o sobě využívá ve svých procesorech Grace architekturu ARM. Nové generace procesorů pro datová centra využijí systém Nvidia NVLink a budou zahrnovat speciální procesory Intelu postavené pro Nvidii pro integraci do její AI infrastruktury, kterou nabízí.
To ale zdaleka není vše. Intel bude mít také nové integrované grafické čipy a to Nvidia RTX. Tohle ale vzbuzuje hned několik otázek. Hraní na iGPU v procesorech Intel tak sice bude zase o něco snazší, dá se čekat vyšší výkon a lepší ovladače (i když poslední generace Arc Battlemage jsou už poměrně slušné v obou těchto parametrech), jenže co to bude znamenat pro budoucnost GPU od Intelu a AMD? Desktopová GPU Intelu přežívají a vyvíjejí se i díky tomu, že Intel má tak silnou pozici v iGPU, což by se tímto ztratilo (a funguje to i obráceně). Obě platformy se totiž navzájem podporují, desktopová staví na silné integrované základně a integrovaná staví na optimalizacích, které jsou nutné pro tu desktopovou.
Jestli ale Intel bude mít iGPU od Nvidie, bude to znamenat minimálně omezení (pokud ne konec) jeho vlastních iGPU, což ohrožuje i budoucnost dGPU. Je možné, že GPU Nvidie budou jen v některých výkonnějších aplikacích a jinde si Intel ponechá svá vlastní iGPU. To se ale teprve uvidí. I zde by měla najít své místo technologie NVLink.
Problémem je to ale i pro budoucnost GPU od AMD. To už tak nemá silnou pozici na trhu s GPU, v integrované oblasti ho drtí Intel, v desktopové Nvidia, a nyní by ho Nvidia ohrožovala i v té integrované, kde doposud chyběla. Nezodpovězenou otázkou je, zda díky tomuto začne Nvidia vyrábět některé své čipy i u Intelu.
Pro Intel tato spolupráce znamená ale ještě jednu zajímavost. Nvidia totiž hodlá koupit akcie Intelu v hodnotě 5 mld. USD (23,28 USD za akcii), což může být další finanční vzpruhou pro strádající společnost (musí to ještě schválit příslušní regulátoři). Podle Huanga v této dohodě nemá žádné prsty Trumpova administrativa a říká, že jednání mezi Intelem a Nvidií probíhala zhruba rok. Akcie Intelu na základě této zprávy vyskočily o 23 % na 30,6 USD za akcii, akcie Nvidie pak o 3,5 % na 176,2 USD.
